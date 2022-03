Az egyesületről

2010 óta vagyunk jelen a városban. Miután a városba költöztem, kerestem olyan helyet, ahol tudnék gyakorolni, így jött az ötlet, hogy létrehozzam az egyesületet. Azóta gyakorlom és tanítom a chang stílusú Kung Fu-t a városban, ami Shaolin Kung Fu Association Hungary egyik iskolája is egyben.

Formagyakorlat közben Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A stílusról

Ezt a stílust Chang Dung Sheng kínai nagymester alapította a múlt században. Alapvetően ez önvédelmi jellegű, a tanagyag többösszetevős. A nagymester közel harminc évig tanított Taiwanon Tajpejben az ottani rendőrakadémián leendő rendőröket és katonákat közelharcra és önvédelemre, illetve a második világháborúban is részt vett és közelharcra tanította az ejtőernyősöket. Nagyon sok küzdelme volt és veretlen volt élete során, gyakorlatilag ez a stílus, amit tanított több összetevőt foglal magában. Több stílussal ismerkedett meg tanulmányai során és ezekből és ezeket ötvözve alkotta meg a saját stílusát. Tanulnak különféle dobásokat, puszta kezes formagyakorlatokat, eszközös gyakorlatokat, illetve a csikung-ot, ami egészségmegőrző légzőgyakorlatokat jelent. Fontos megemlíteni az önvédelmet is, ami fontos részét teszi ki a tananyagnak, amely tíz vizsgafokozatból áll. Gyakorlatilag már az első fehérövnél minden elemből vizsgázni kell, ahogy halad a tanítvány a tananyagban, úgy nehezednek a feladatok.

Jellem, hozzáállás

Mindig abban bíztam, hogy nem csak a technikai elemeket tanítom meg, azon kívül, hogy erősebbek lesznek, megtanulnak technikákat, tudják kezüket lábukat használni, ha elesnek nem törik össze magukat, hanem remélem, hogy tanulnak nálam kitartást, állóképességet, olyan fajta gondolkodást, ami megkönnyíti az életüket és olyan felnőtté válhatnak, akik könnyebben tudnak érvényesülni.

Személyes kapcsolat

Sifu Faragó László

Gyakorlatilag kijelölhető volt, hogy ilyen ívet fogok befutni és eljutok ehhez a stílushoz. Középiskolába jártam, amikor kezdtem a karatét. Elsős koromban többféle sportágat kipróbáltam, aztán másodikban egyik osztálytársam elhívott egy shotokan karate edzésre. A leghátsó sorba álltam, azt sem tudtam mit kell csinálni, figyeltem a többiek hogyan mozognak és utánoztam őket, később kick-boxot, katonai közelharcot, cselgáncsot, aikido-t is tanultam. Sifu Koszogovits Mihálynál a stílus magyarországi vezetőjénél kezdtem el tanulni és azért mondtam, hogy várható volt hogy itt fogok kilyukadni, mert valahol kerestem azt a fajta stílust, ami mindent magába foglal, amit korábban tanultam. Éppen azért nehéz, mert ennyire komplex, de ezért szép és ezért sikerélmény, amikor egyre jobb eredményeket érsz el benne. Attól, hogy valaki eljusson egy fehér övtől a feketéig, abban hosszú évek kitartó munkája van benne, erre számos példa van az országban, azonban itt még nem áll meg az élet, tovább lehet fejlődni.

Hazai Kung Fu élet

Az országban a Kung Fu Szakszövetség egyik oszlopos tagja a mi stílusunk. A szakszövetség versenyein rendszeresen ott vagyunk. Ilyenkor küzdelmi versenyszámokban indulunk, ami lehet full contact és light contact kategóriát (ez nem kiütésre megy, hanem inkább pontszerző), illetve formagyakorlatokban lehet még versenyezni, ami lehet pusztakezes, illetve valamilyen fegyveres eszközös formagyakorlat. Van országos stílusbajnokság is, ahol szintén indulunk, van mögöttünk már jópár szép eredmény, amire büszke vagyok, hogy a tanítványaim helyezéseket tudtak elérni, ami öregbíti a dunaújvárosi Kung Fu hírnevét.

Ha valaki kedvet kapott

Két csoportunk van, az egyik a gyerekcsoport, ahova 6-12 éves korig várunk kisgyerekeket. A másik csoport a 12 évestől idősebbeket jelent. Nincs meghatározva, hogy hány éves korig lehet csatlakozni, úgy mondanám, hogy idősebb korban már inkább egészségmegőrző jellegű, fiatalabb korban lehetőség van versenyzésre is. Mindenkinek a saját fizikai adottságai, elszántsága, akarata határozza meg, hogy mit tud ebből kihozni. Azt szoktam kérni a jelentkezőktől, hogy jöjjenek el és vegyenek részt egy edzésen. Mivel egy edzésbe nem fél bele minden, a legjobb az, ha kipróbálja, megtapasztalja a saját bőrén így én is látom, hogy ki mit tud, mit hozott magával. Abban az esetben, ha valaki már tanult korábban harcművészetet, könnyebben felveszi a fonalat, gyorsabban be tud illeszkedni, jobban tud haladni.

Önvédelem

Amikor a téma szóba kerül, mindig elmondom, hogy nagyon fontos védekezni, ezt bármivel megtehetjük és nem is kell hozzá tanulni semmit, ha valakiben van kellő elszántság és hidegvér. Már találkoztam olyan téves elképzelésekkel, hogy akár egy hétvége alatt lehet, vagy mondjuk egy 10 alkalmas tanfolyam elvégzésével lehet önvédelmet tanulni. Fontos kiemelni, hogy ez így nem megy, én olyat nem ígérek senkinek, hogy egy fél év múlva olyan nagymester leszel, hogy meg tudod védeni magadat. Ennek az éremnek is két oldala van, az egyik a technikai rész, amit meg lehet tanulni. Hiába tud valaki ilyen elemeket, csak éppen, ha helyzet van nem tudja kivitelezni őket. A másik oldal pedig a pszichés háttér, ha valaki megijed, lefagy, képtelen megmozdulni, nem tud reagálni, ha adott helyzetbe kerül, ebben az esetben hiába tudja például magasra emelni a lábát, jól tud fejre rúgni. Összességében ahhoz, hogy a technikai tudást elsajátítsa valaki, ahhoz fejben is ott kell lenni.

Amikor arról beszélünk, hogy önvédelem, még fontosabb az hogy higgadtan, átgondoltan cselekedjen, hiszen adott helyzetben a sértett ártatlanul kellemetlen szituációba kerülhet. A büntető törvénykönyv rendelkezik az önvédelemről. Tegyük fel, hogy megtámadják az embert, adott helyzetben dönteni kell, hogy ilyenkor mi a maximum, amit megtehetek, tudatosan kell gondolkozni. Az önvédelmet a jogszabály ezt másképpen nevezi, az önvédelem az az ön védelme, tehát megvédem magamat, jogos önvédelem címen fut a törvénykönyvben. Pár éve módosították a sértettek, védekezők javára, ami azt jelenti, hogy egy kicsit tágabb lehetőségek vannak ebben a vonatkozásban. A jogos önvédelem azt jelenti, hogy megvédheted magadat is, illetve megvédhetsz mást is, tehát magad vagy mások életének, testi épségének védelme, ebbe beletartozik a közérdek is. Ez azt jelenti, ha megtámadnak, akkor magamat jogosan megvédhetem, megvédhetek másokat is (ha ők képtelenek erre), a közérdek pedig az, ha valaki megakadályoz például egy utcai randalírozást. Vannak azonban kitételei a jogos önvédelemnek: a sértetett érő támadás intézett legyen, azaz folyamatban legyen, tehát a támadó például megfogja a nyakát, fizikai kontaktus történik. A másik kitétel, hogy a sértett közvetlen fenyegetésnek legyen kitéve, a támadó például késsel rohan felé. Ha ezek a kitételek megvalósulnak, jogos az önvédelem. Ehhez hozzátartozik, hogy a támadás akkor lesz jogtalan, ha az jogszabályba ütközik például testi sértés lehet belőle, tehát bűncselekményt valósít meg. Mindez elég összetett és nincs arra idő az adott helyzetben, hogy azon gondolkozzunk, hogy mit csináljunk. A különböző technikák tanulása kínál választási lehetőséget, hogy adott helyzetben hogyan reagálok, meddig megyek el. Az elején el kell tudni dönteni, hogy felveszem a kontaktust, vagy távozok. Ha valaki megijed, nem lesz ideje eldönteni, hogy most elfut, vagy felveszi a harcot.

Ne legyél ott

Önvédelem esetében a legfontosabb az, hogyan kerüljük el az olyan szituációkat, amikor megtámadhatnak. Fontos elem még a távolságtartás. Ez a mindennapi életben is így van, ha valószínűleg kellemetlen helyzet következik, akkor megpróbáljuk kikerülni. Az önvédelem esetében ez úgy jelenik meg, hogy kellő távolságot tartok a támadótól, nem hagyom hogy közel férkőzzön, meg tudjon fogni, ilyenkor több időm van reagálni. A támadó van mindig előnyben, hiszen ő választja meg hogy hol, mikor, milyen eszközzel fogja végrehajtani a támadást. Ne legyél ott, kerüld el, tarts távolságot, abból baj nem lehet.

Amikor önvédelmi technikákat alkalmaz valaki, fontos hogy ne legyen eltúlzott, a jogszabály elvárja hogy arányos legyen a védekezés, például ha valaki megfogja a vállamat, akkor nem szúrom le a zsebkésemmel. A jogszabály azt mondja a kivételek vonatkozásában, ha alárendelt helyzetben vagy, például éjszaka sötétben támadnak rád, ha többen vannak, láthatóan erőfölényben vannak, akkor ez kivételnek számít.

A technikák amiket tanítok olyanok, hogy adott helyzetben lehet választani, hogy ha elkezdtél valamit, akkor azt hogyan fejezed be. Ott kell lenni fejben és eldönteni, hogy beleállok a helyzetbe, vagy sem és ha belekezdek, akkor meddig megyek el, mit alkalmazok.