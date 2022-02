Olvasónk elmondta, hogy a napokban egy középkorú nő azzal csengetett be hozzá, hogy lejárt a védettségi igazolványa, és hozta neki az újat. Olvasónk résen volt, már épp be akart menni az illető a lakásba, nagy nehezen sikerült kituszkolnia.

Felkerestük a megyei rend­őr-főkapitányság kommunikációs osztályát, hogy érkezett-e hozzájuk hasonló természetű bejelentés az utóbbi időben. Azt a választ kaptuk, hogy nem. Elképzelhető tehát, hogy egyedi esettel állunk szemben, de az is, hogy a szóban forgó „bekopogtatók” csak mostanában kezdtek el ezzel próbálkozni. Mindenesetre olvasóink figyelmébe ajánljuk a rendőrség ilyen helyzetekre vonatkozó ajánlásait.

Ezek pontokba szedve a következők. Minden esetben legyenek kellően bizalmatlanok az idegenekkel, bármilyen indokkal is keresik fel önöket! Ne engedjenek be idegen személyeket a társasházakba, lépcsőházakba, bármilyen ürüggyel is akarnak bemenni oda! Az idegen személyeket ne engedjék be lakásukba, amennyiben mégis beengedték őket, soha ne hagyják őket magukra a lakásban! A hivatalos személyek kilétüket minden esetben igazolvánnyal igazolják, ennek elmulasztása esetén kérjék annak a helyszínen történő bemutatását! Minden esetben ellenőrizzék a felhozott indokok életszerűségét, szükség esetén a hivatkozott személyek felhívásával győződjenek meg az indok valódiságáról! Figyeljék meg alaposan a gyanúsan viselkedő személyeket, hogy bűncselekmény elkövetése esetén minél pontosabb, részletesebb személyleírást tudjanak adni a nyomozóhatóságnak!

A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait, és tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről! Veszélyhelyzet esetén, vagy amennyiben úgy érzik, hogy csalás áldozatává váltak, értesítsék haladéktalanul a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!

A védettségi igazolványokra vonatkozó szabályozás a hónap elején megváltozott. Az okmány május 1-től alakul át oltási igazolvánnyá, addig azok számára is érvényes marad, akik két koronavírus elleni oltást vettek fel. Akik hármat, azoknak május első napja után is érvényes lesz ez az okmányuk. Fontos megjegyezni, hogy azok a védettségi igazolványok, amelyek fertőzésen való átesettség alapján vannak kiállítva, május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül felvette a második, illetve a harmadik oltását is. Ebből következik, hogy aki azzal házal, hogy a lejárt okmányért cserébe hoz egy újat, az biztosan rosszban sántikál.

Az igazolványt, ha az elveszett, megsérült, megsemmisült, akkor lehet pótolni. Ezt lehet kérni elektronikus úton és személyesen a kormányablakban is. De fontos tudni, hogy a kormányablakokban nem adnak ki védettségi igazolványt, postai úton kézbesítik a címzettnek.