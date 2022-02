Kulcs - A közösség életében a stratégiai, elméleti elhatározások, és ebben a szemléletben végzett fejlesztések mellett a közösségi rendezvények szerepe vitathatatlan. Hiszen a múlt értékeinek őrzésével és közös élményekkel is a jövőt építik.

A hagyományok ápolása és a méltán híres, magyar kezek által készített házi kolbász megismertetése céljával hozták létre a kulcsiak a disznótoros és kolbásztöltő versenyét is. Az elmúlt évben a pandémia útját állta a rendezvények nagy részének. A kulcsi disznótoros versenyt sem engedték a járványügyi szabályok 2021-ben.

Azonban 2022-ben február 26-án megrendezték, immár harmadik alkalommal a kulcsi disznótoros és kolbásztöltő versenyt. Ezúttal a Nap Háza – Hold Udvara területén, a Rákóczi utca 152-ben került sor a rangos megmérettetésre. A főszervező Darabos Gábor, a védnök Kulcs Község Önkormányzata és Jobb Gyula polgármester.

Az esemény reggel, a hagyományos disznóvágással vette kezdetét. Majd a csapatok regisztrációja után megkezdődött a nemes vetélkedés. Az elmúlt szombaton tizenhét csapat indult a legjobb kulcsi kolbásztöltő címért. A helyszínen feldolgozott háztáji sertésből kapták a csapatok a kolbászhúst. Az volt a feladat, hogy egy pár, legalább húsz centiméteres kolbászt tudjanak bemutatni az ítészeknek délután 15 óráig.

A zsűri tagjai: Kaiserné Gödöny Erzsébet, Farkas Lajos, Rizmayer János, és az elnök Grenyovszky Károly nagyköveti séf voltak. Elcsépelt, de jelen esetben különösen igaz, hogy a zsűrinek nem volt könnyű dolga. Az ítészek értékelésük során elmondták, hogy nagyon sok igazán elismerésre méltó disznótorost kóstoltak, amelyek mellé a köretelemek is kiválóan sikerültek. Az első díjat a Ködi és a torkosok elnevezésű, a második helyezett a Betöltés, amíg a harmadik legjobb kolbásznak járó elismerést a Kemencés töltike nevű csapat kapta. Két különdíjat is megítélt a zsűri, a Bond fiúk azért érdemelték ki, mert különleges körülmények között, egy Zsiguliból kialakított grillezőn sütötték ki a kolbászt, amíg a Jobb, mint otthon csapatnak pedig csak gyerekek voltak a tagjai.

Mint egy rendes vidéki disznóvágáson, természetesen a kulcsi disznótoroson is feldolgozták a malacka minden részét. Részben a Vidám Emberek Közössége, részben a Segíteni jó Kulcs csapata készített friss hagymás vért, erdélyi tokányt és toros káposztát is. Rengetegen voltak kíváncsiak az eseményre, dr. Mészáros Lajos fideszes országgyűlésiképviselő-jelölt is megtisztelte a jelenlétével az eseményt. A lázas munka és a kiváló ízek varázsa mellett Mészáros Gábor muzsikája pedig igazi karneváli hangulatot varázsolt.