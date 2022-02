A naspolya termelője, Kovács Lászlóné szerint az egyik legegészségesebb gyümölcsünk, bár hozzá kell tenni, nem mindenhol terem meg. Az a naspolya, amiről beszélünk, viszont Dunaújvárosban „született”. Akkor most nézzünk utána, mi is az a naspolya!

A napjainkban ritkaságnak számító naspolya a rózsafélék családjába tartozik, közeli rokonai az alma és a körte. Szelídgesztenyére emlékeztető ízű, lekvárállagú terméshúsa a fagyoktól élvezhető. A királyi konyhák különlegességnek tartották, a szarvasgombával, kaviárral emelték egy rangra. A naspolya gazdag ásványi anyagokban (réz, cink, mangán, magnézium, vas, kálium és kalcium) és vitaminokban (B1 és C). Utóbbiból az almafélék közül a legtöbbet tartalmazza. Megtalálható benne az A-vitamin előanyaga, a karotin is. Talán a fenti mondatokból kiderül, miért is érdemes naspolyát vásárolnunk.

A naspolya az egyik legértékesebb gyümölcsünk, Dunaújvárosban is megterem Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

De itt van a másik témakörünk, a propolisz. (A férfiaknak kimondottan ajánlott prosztataügyben.)

A propolisz vagy méhszurok olyan gyantás, ragacsos anyag, amelyet a méhek a kaptár védelmére, a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen gyűjtenek – írja a szakirodalom. Ebből kiindulva az emberek számára sem lehet rossz hatással.

A propolisz körülbelül 200-féle anyag keveréke, tartalmaz gyantát, balzsamokat (50-60 százalék), viaszokat (10-30 százalék), illóolajokat (8-10 százalék), valamint virágport, vitaminokat (B1, B2, B6, C, E), ásványi anyagokat (K, Na, Mg, Al, P, Si, Va, Co, S, N, Zn) és flavonoidokat. Regeneráló, tisztító hatásáról ismert, biztosítja a sejtek stabilitását, baktérium-, vírus- és gombaölő, ezenkívül növeli az erek rugalmasságát, fájdalomcsillapító, immunerősítő, gyulladáscsökkentő, vérnyomáscsökkentő. A sárgás, vö­rösesbarna színű anyag a természetben fellelhető egyik legjobb antibiotikum, amelynek nincsenek mellékhatásai. A méhek által termelt anyagokkal való kezelés ősi eredetű, de manapság is használják azt természetes gyógymódként.

A propolisz egyik fontos előnye, hogy a szervezet nem tud hozzászokni. Negatív hatása tartós fogyasztás esetén sincsen, gyógyszerekkel való káros kölcsönhatása nem ismert, viszont bizonyos gyógyszerek hatékonyságát fokozhatja. Ezeket az információkat a propolisz.com oldalon olvashatjuk, de ami a legfontosabb, hogy a dunaújvárosi piacon több standon is vásárolhatunk propoliszt.