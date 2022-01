Dunaújváros - Toporgunk a mínusz négyfokos hidegben az Aranyalma tagóvoda előtt csütörtökön délelőtt, közben már bent a kutyusok készek arra, hogy egy különleges foglalkozás keretében sokat mutassanak a fiatal közönségnek. Miközben az ebek pihennek, minket – már bent – az intézmény vezetője, Markóné Kiss Andrea tájékoztat: – Már korábban is volt kapcsolatunk az alapítvánnyal, hiszen tagjait több alkalommal is köszönthettük nálunk. Örömmel vettük e plusz új lehetőséget. E találkozás fontos a gyermekek számára, hiszen számos pozitív értéket mutat fel. Egy-egy ilyen foglalkozás célja a pozitív megerősítés, a koncentráció fejlesztése is. Mindemellett a gyermekek megismerkednek a felelős állattartás mindennapi terheivel is. A Duna Dog Center Alapítvány önkéntesei kéthetente látogatnak el hozzánk, és a foglalkozásokon minden óvodásunk részt vesz majd – mondta el lapunknak Markóné Kiss Andrea, az Arany­alma tagóvoda vezetője.

Közösségi simogató – amikor Nova volt a középpontban

A délelőtt 9 órára tervezett foglalkozás előtt a Duna Dog Center Alapítvány vezetője, Czibere Cecília is nyilatkozott lapunknak:

– Évek óta érzékelhető, hogy egyre éleződik a kutyatartók és nem ebtartók közötti véleménykülönbség. Az ilyen és ehhez hasonló foglalkozásokkal ezen is szeretnénk változtatni. Sokan még ma is félelemmel közelednek a kutyákhoz. Megértem mindezt, hiszen sok kutyás nincs tisztában a saját felelősségével. Magam sem szeretem, ha egy szertelen eb csak úgy rám ugrál. Pedig ez a gazdi felelőssége. Egy szemléletváltásra és felelősségvállalásra van szükség mindkét oldalon – mondta el lapunknak a Duna Dog Center Alapítvány vezetője, egyben az Aranyalma tagóvodában tartott kurzus vezetője, aki kiemelte, ha most normálisan közelítünk a problémákhoz, akkor a jövőben már sokkal kevesebb konfliktus lesz egy nem kutyás és egy kutyás között. – Itt nemcsak a kutyákról van szó, hanem arról is, e foglalkozások is segítsék abban a gyerekeket, hogy érdeklődjenek a környezetük iránt. Tervezzük, hogy eljön ide majd velünk egy macska és egy tengeri malac is. A lényeg, hogy a fiatal nemzedék megtanulja tisztelni és elfogadni a körülötte lévő állatokat.