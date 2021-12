A dunaújvárosi szépkorú élt is a lehetőséggel, és kedden délelőtt felkereste a Szent Pantaleon Kórház egyik oltópontját. Harmadjára is a Pfizer vakcináját kapta meg. Már az első két oltása után sem volt semmilyen panasza, most is hamar végeztünk, körülbelül negyedórás művelet volt az egész, még úgy is, hogy a szükséges nyilatkozatot a helyszínen töltöttük ki.