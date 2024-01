Kedvenc dunaújvárosi sztárunk, Horváth Tamás a nagysikerű Aréna koncert, majd a platinalemezes fehér holló kislemez után nyaralni ment párjával a Maldiv-szigetekre. A gyönyörű helyen néha azért esik az eső is, nem is akármilyen. Tomiék ezt kifogták, de ők így is jól érezték magukat. Példa rá az alábbi videó.