Közel tíz évvel ezelőtt vették észre a kutatók, hogy a laposféregfajok intenzíven terjednek világszerte, de eleinte Európában nem foglalkoztak a témával szélesebb körben - írja az egy.hu. Aztán az aprónak nem mondható jövevények már ide is megérkeztek, így 2017-ben megjelentek az első EU-s állásfoglalási indítványok a témában. Ezek egyértelműen figyelmeztettek:

a laposférgek a biológiai sokféleség és a környezet egyensúlyának felborításával fenyegető invazív férgek.

2018-ban Franciaországban már élesben is megfigyelhették ezt: ez évben a francia kutatók aggodalmukat fejezték ki egy trópusi területről származó laposféreggel kapcsolatban, ami akár negyven centiméteresre is megnőhet, és komoly veszélyt jelent a francia élővilágra. Hiába a nagy méret: ezek az alattomos férgek észrevétlenül garázdálkodtak a francia talajokban sok-sok éven keresztül. Idővel kiderítették, hogy Franciaországban már szinte az összes nagyvárosban megtelepedtek ezek az idegenhonos fajok, károsítva a meglévő állat- és növényállományt.

Az újabb és újabb férgek többsége a behozott trópusi növényekkel érkezik a kontinensre: a növények földlabdájában, edényében könnyűszerrel elbújnak, akár kifejlett alakban, akár peték formájában.

Idehaza egyszerre két féregfajról olvashatunk sokat: az Obama nungararól és a Diversibipalium multilineatumról, azaz az obama-féregről és a kalapácsfejű laposféregről. A két féregfajt a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont (HUN-REN ATK) Növényvédelmi Intézete és a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) kutatói azonosították először, egy lelkiismeretes pécsi kertészettulajdonos segítségével.

Az Obama nungara nevű féregfaj híre nem ismeretlen idehaza: nyugati terjedése miatt a kutatók már évek óta tartanak hazai megjelenésétől. Az Európában megtelepedő állományt argentínai populációból hurcolták be: 5–8 centiméter hosszú, kissé egy piócára hasonlító laposféreg.

Ragadozó életmódot folytat: az étlapján csigák, földigiliszták és egyéb olyan puhatestűek szerepelnek, amelyek fontos szerepet töltenek be a talaj működésében.

A másik azonosított faj a Diversibipalium multilineatum, amelyből már 27 centiméter hosszú példányt is találtak. A fajra a szalmasárga alapszín és a háti oldalon végig húzódó három barna csík, valamint a fej két oldalán található kiszélesedő lebeny jellemző.

A szárazföldi laposférgek azért is veszélyesek, mert igencsak szívós állatok. Felfalják a gilisztákat, csigákat, rovarlárvákat, és a tetejében még a kannibalizmust sem vetik meg: képesek hetekig is éhezni, és felhasználhatják saját szöveteiket is táplálékként, amikor a tartalékaik kimerültek. További részleteket ide kattintva lehet olvasni, ahogy azt is, mi a teendője annak, aki ilyet talál a kertjében.