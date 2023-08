Hogy az élet hozta így, vagy éppen így találta ki egy ügyes marketinges, nem tudni, mindenesetre az a tény, hogy Krausz Gábor a napokban bejelentette, külön folytatják az életüket Tóth Gabival, biztosan sokszorosára növelte az érdeklődést az iránt a videó iránt, amiben Krausz Gábor egy szeptemberi rendezvényt népszerűsít: mentőnapot tartanak, ahol egy főzőverseny is lesz, ott szerepel a zsűriben.

❗️HAMAROSAN ELVÁLIK, KI A MENTŐK LEGJOBB SZAKÁCSA❗️

- írták szellemesen a poszt bevezetőjében. A számítás pedig be is jött. 14 ezer like érkezett eddig a bejegyzésre, 500 megosztás és több, mint 400 hozzászólás van a poszt alatt. Érdekes, hogy ezek nagy része nem a mentőkről, hanem Krausz Gáborhoz szól, szívecskék kíséretében.

Minden jót és szép jövőt kívánok Gábor!

-írja valaki.

Kitartást és sok erőt kívánok!!!

- szól a komment.



Hajra Gábor! Előre tekints.. minden rendben lesz! Sok erőt és kitartást kívánok!

- írja egy másik kommentelő

Sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánok Gábor!

- írja egy hozzászóló és még sok hasonló tartalmú üzenet olvasható a bejegyzés alatt.