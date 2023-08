Annyi biztos, hogy Tóth Gabi jelenleg a munkába temetkezik, hogy csillapítsa fájdalmát.

Augusztus 19-és és 20-án is fellépése lesz. A nemzeti ünnep előtt Hevesen lép fel a Fricska táncegyüttessel, 20-án pedig a Várkert Bazárban, ahol népdalokat és feldolgozásokat is előad majd, sőt a Szent István-napi kenyereket is ő szegi majd meg a Magyar Ízek Utcájában.