Már a Top 10-ben az Advent Bazilika, Európa legszebb vására lehet

A European Best Destinations független utazási portál idén is elindította közönségszavazását arról, hogy a látogatók melyik karácsonyi vásárt tartják a legszebbnek Európában.

Mint azt korábban megírtuk, Magyarországot és Budapestet a napokban megnyílt Advent Bazilika képviseli a szavazáson.

A rendezvénysorozat tavaly a második helyet szerezte meg – maga mögé utasítva többek között Prágát, Brüsszelt és Bécset – idén pedig azzal a céllal néz a szavazás elé, hogy a közönség segítségével megszerzi Budapestnek az első helyet.

A rendezvény szervezői arra buzdítanak mindenkit, hogy adják le voksukat a vásárra.

A versengésben megszerezhető előkelő helyezés nem pusztán a rendezvénynek hozhat dicsőséget, de a magyar főváros további idegenforgalmi és kulturális értékeire is ráirányítja az európai utazók figyelmét egy ilyen turisztikai szempontból kiemelten fontos időszakban.

A szavazás november 29-től 10 napon át online zajlik, a közönség naponta egy voksot adhat le, és itt érhető el.

12 méteres karácsonyfával nyitott az Advent Bazilika!

November 22-én, immár kilencedik alkalommal nyílt meg Budapest egyik legszebb ünnepi rendezvénysorozata. A 2018-ban Európa második legjobb karácsonyi vásárának választott rendezvényt évek óta azzal az eltökéltséggel hozzák létre a szervezők, hogy az év végi rendezvénydömpingből kiemelkedve, a Szent István Bazilika előtti téren semmihez sem hasonlítható ünnepi atmoszférát teremtve, minőségi időtöltést és különleges gasztronómiai kínálatot nyújtsanak a látogatóknak. Mindezt idén az eddigieknél is több program, tematikus napok, interaktív szelfipont és egy 12 méteres karácsonyfa teszik teljessé.

Minőségi kiállítók

A Szent István Bazilika előtti téren több, mint 150 olyan hazai kiállító kap helyet, akik között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatóak. Utóbbiak a közkedvelt, kizárólag kifogástalan alapanyagokból előállított ünnepi – vásári ételek mellett a rendezvény szellemiségének megfelelően számos csak itt kapható ínyencséget is kínálnak: itt debütált a ChocoMe forrócsokija és új karácsonyi csoki kollekciója. Kizárólag a vásár közönsége számára elérhető az egyik neves hazai agrofarm szürkemarháiból készült burgere és számos sajtkülönlegesség. Kapható a semmivel össze nem hasonlítható flódni és kinyitott a “Mikulás kocsmája” is, ahol többek között áfonyás forralt bort, bombardínót vagy éppen forró barnasör-rum kompozíciót mérnek. Van prosecco, pezsgő és leves bár is, de az egyik gasztrokiállítónak köszönhetően osztriga, homár, languszta és polip is kerülhet a látogatók tányérjára.

Visszatérő sikerprogramok és újdonságok

2019-ben sem maradhat el a tavaly nagy sikerrel debütált, Bazilikára vetített 3D-s épületfestés, melyben egy speciális szemüveg segítségével sötétedés után félóránként gyönyörködhetnek a látogatók. A lenyűgöző vetítés azonban nem az egyetlen attrakció, melyben a monumentális épület szerephez jut.

Az idei év különlegessége a „Kívánj boldog karácsonyt egy különleges képeslappal” lehetőség. A vállalkozó kedvű vásárolók a 3D vetítés szüneteiben egyedi mintát varázsolhatnak a Bazilika homlokzatára, hogy aztán fotót készítsenek és posztolják a saját maguk által kreált, különleges alkotást. Az érdeklődők 5 előre megtervezett dekoráció és több, mint 40 nyelven megfogalmazott karácsonyi üdvözlő szöveg közül választhatnak.

A vizuális élmények mellett a családokat és baráti társaságokat naponta tematikus programok és meglepetések várják. A szervezők külön gyerekeknek szóló izgalmakról is gondoskodtak: a kisebbek minden nap 12.00-16.00 óra között animátor vezette kézműves-foglalkozáson vehetnek részt, és idén is várja őket az ingyenesen igénybe vehető korcsolyapálya, korcsolyabérlési lehetőséggel, csütörtöktől vasárnapig korcsolyaoktatással.

Környezettudatosság

A vásár kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetbarát, környezettudatos megoldásoknak. Ezért díszíti a teret kivágott fenyő helyett egy – a vásár történetében az eddigi legmagasabbnak számító – 12 méteres, óriási műfenyő, valamint ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a rendezvény ideje alatt kizárólag környezetbarát, dupla falú papírpohárban kínálják a forró italokat. Mindezek mellett a tavalyihoz hasonlóan idén is szívószál mentessé tették a rendezvényt és könnyen lebomló evőeszközök használatát javasolták az árusoknak.

És hogy még tovább csökkenjen az ökológiai lábnyom: a pultoknál örömmel kiszolgálják azokat a látogatókat is, akik saját bögréjükkel érkeznek, és ebbe kérik a forró italokat. Ezek után pedig szinte természetes, hogy a környezettudatosság jegyében a vásárban szelektíven kezelik a hulladékot.

Társadalmi szerepvállalás

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a vásár teljes ideje alatt várja az adományokat „szeretet.éhség” kampánya keretében. A szolgálat önkéntesei a helyszínen maguk sütötte és díszített dekoratív mézeskalács szívvel hálálják meg az adakozók segítő szándékát.

Az Advent Bazilika az évek során Budapest egyik meghatározó turisztikai látványosságává, rendezvénysorozatává vált. Számos hír és utazási portál mutatja be kihagyhatatlan úticélként, mint ahogy tette azt legutóbb a CNN is, mely elsőként említi a vásárt az ünnepi időszak budapesti programjait bemutató anyagában.

Fotók: Advent Bazilika