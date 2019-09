Hogyan éljünk együtt biztonságban az állatokkal?

Néhány dologra feltétlenül oda kell figyelnünk.

A szőrös lakótársak túl azon, hogy megédesítik a hétköznapokat, kellemetlen meglepetéseket is okozhatnak – írja a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

A négylábú lakótárs akkor lesz ápolt és tiszta, ha rendszeresen átkeféli a szőrét. Ezt a műveletet lehetőleg ne a lakásban hajtsa végre, inkább menjenek ki a szabadba. A kert, a terasz, az erkély vagy a lakás előtti járda is tökéletesen megfelel a célnak, persze csak akkor, ha épp nem esik az eső. Így ugyanis kevesebb elhullajtott szőrrel fog találkozni odabent és a kanapén.

Viszlát, baktériumok!

Felejtse el a műanyag tálkákat! Sokkal higiénikusabb, és a súlya miatt praktikusabb is, ha fémtálba önti az állat ételét, italát. Naponta mossa el a tálkákat, és öblítse át forrásban lévő vízzel, a baktériumok nagy része ugyanis már 60 fokon elpusztul. A tálak alá célszerű mosható, tisztítható alátétet tenni, így ha véletlenül kilöttyen is egy kevés az ételből, könnyű lesz feltakarítani. Ugyanígy az állat alvóhelye is legyen le-, illetve kimosható.

Gyors megoldás

Nincs kedve állandóan elővenni a porszívót? Húzzon gumikesztyűt, és ezzel simítsa végig a kárpitot, a párnákat, hogy eltűnjenek róluk a szőrszálak, szöszök és porcicák! Jó lehet egy régi harisnya is, ez enyhén bevizezve hasonló elven működik: ráragadnak a szőrszálak.

Nyomok?

A kijáró macska kevesebb koszt visz be a lakásba, ha a bejárat mellé kitesz egy kókusz lábtörlőt. Ez ugyanis arra ösztönzi majd a cicust, hogy megkarmolássza, és eközben a piszok is lejön a tappancsáról.

Borítókép: illusztráció