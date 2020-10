Hiánypótló magyar alkalmazás segíti a várandós kismamákat

Az applikáció különlegessége abban rejlik, hogy hazai vonatkozású tartalmakkal lett feltöltve, így a várandósgondozáson át egészen az igénybe vehető állami támogatásokig mindenben releváns segítséget tud nyújtani.

Óriási sikert aratott az áprilisban megjelenő, kifejezetten a magyar kismamáknak kifejlesztett alkalmazás, amely számos praktikus tippel és tanáccsal látja el a várandós nőket – írja a Magyar Nemzet.

A PregHello különlegessége abban rejlik, hogy a hazai vonatkozású, azaz Magyarország-specifikus tartalmakkal lett feltöltve, így a várandósgondozáson át egészen az igénybe vehető állami támogatásokig mindenben releváns segítséget tud nyújtani.

Németh Nóra ötletgazda a Bonum TV Délelőtt című műsorában a mobilapplikáció működését ismertetve elmondta: belépéskor a felhasználónak csupán a baba várható születési dátumát, saját és születendő gyermeke nevét kell megadnia, majd ezt követően már hétről hétre folyamatosan követhetővé válik a várandósság, illetve a baba fejlődése is.

Az applikáció egy úgynevezett Tudástárat tartalmaz, amiben a többi külföldi alkalmazáshoz képest nemcsak általános, hanem országspecifikus információkkal vannak ellátva a különböző témakörök. Az alapinformációk mellett, mint például a várandós étkezés vagy testmozgás, olyan egyéb kérdésekre is választ kaphatnak a leendő anyukák, hogy milyen idehaza a várandósgondozás, mire jó a várandós kiskönyv, mit szükséges a kismamáknak magukkal vinniük a magyar kórházakba,

de a hazai orvosi vizsgálatok esetében is útmutatást ad a mikor, mire és miért kérdésekre is. A mobilalkalmazás az állami támogatások kapcsán is segít eligazodni, sőt innen akár az igénylésekhez szükséges formanyomtatványok is könnyedén letölthetők.

A PregHello tulajdonosa kiemelte, hogy az applikáció minden információját szakértők írják és lektorálják, így többek között szülész-nőgyógyászok, dietetikus szakember, szoptatási tanácsadó, valamint gyógytornász is segíti a munkát.

Az ingyenesen használható virtuális kalauzt – ami részben a védőnők válláról is leveheti a terhet – már több mint 25 ezren töltötték le.

A további terveket ismertetve Németh Nóra elmondta, hogy hamarosan vércukorszint-követő és súlygyarapodást mérő funkcióval is bővül majd a népszerű fejlesztés, valamint a Magyarországon élő, de magyarul nem beszélő várandós anyukáknak is szeretnék angol nyelven elérhetővé tenni az alkalmazást.

