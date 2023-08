"Magyarországon még sohasem rendeztünk olyan sporteseményt, amelyet ekkora érdeklődés kísérne. Jóval több mint 300 ezer lesz az eladott jegyek száma, több este leszünk teltház közelében, aki akar még jegyet venni, siessen! Több mint 200 országból érkezik több mint 2000 versenyző, ilyen részvétel csak az olimpiákra jellemző, egyetlen más sportág világbajnoksága nem tudja ezt. Több mint 100 országból jönnek nézők és a vb-re érkezők összességében több mint félmillió vendégéjszakát töltenek Magyarországon, magyar szállodákban. Sebastian Coe szerint több mint egymilliárd tévénéző fogja követni a vb-t. Az óriási érdeklődés köszönhető annak, hogy a legértékesebb, olimpiai előtti évben rendezünk vb-t, és hogy atlétikai világverseny, olimpia vagy vb hat éve nem volt Európában" - mondta Fürjes Balázs.

Hozzátette, a világcsúcsok száma is rekordot dönthet Budapesten, mivel a Nemzeti Atlétikai Központban a Mondo új fejlesztésű pályáját helyezték el, amely most a leggyorsabb lehet a világon - nem véletlen, hogy a tesztversenyként is rendezett országos bajnokságon sok új magyar csúcs és személyes legjobb eredmény született.