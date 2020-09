Vállalkozók az energetikáról

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület találkozóra hívta az érdeklődőket szeptember 24-én, csütörtökön délután a rácalmási Jankovich-kúriába. Az előadás témáját az új energetikai megoldások szolgáltatták.

A tízéves múlttal rendelkező egyesület rendszeresen szervez előadásokat, különböző rendezvényeket. Mert a weboldalukon is megfogalmazott céljaik között szerepel, hogy erősítsék Rácalmás város vállalkozóinak és vállalkozásainak összefogását, továbbá elősegítsék a vállalkozók együttműködését és a helyi vállalkozók tevékenységét népszerűsítsék, de fontos a szervezetnek a vállalkozók egységes és közös fellépése a település támogatandó intézményei, tevékenységei, és szervezetei irányában. Nem utolsósorban, pedig a rácalmási vállalkozások közös érdekeinek képviselete, védelme is szerepel az egyesület céljai között. Ezt a szakmai ismeretterjesztő programot most a kúria öko- teremben tartották.

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület elnöke, Szabó András köszöntője és bevezetője után a Pentele Solar Kft. képviseletében Vácz Ádám és Papp Attila vette át a szót. A két szakember a minőségi napelemrendszerekről és a kivitelezésben szerzett, tízéves tapasztalatokról és a fejlődési irányokról beszélt. Bőségesen kapott információt a közönség a megújuló energiaforrások napenergiát hasznosító lehetőségeiről, hiszen a két szakértő a lakossági telepítésben hazánkban piacvezető céget képviseli.

A második előadó Lukács Ottó volt, aki a Free Trade 2000 Kft. képviseletében a hőszivattyúk alkalmazásáról és gyakorlati lehetőségeiről tartott interaktív előadást. A jelenlevők kérdései alapján sok érdekes területet érintett a prezentáció.

Az előadások tanúsága szerint a trendeket illetően fontos információ a fűtésrendszer kiépítésén, korszerűsítésén gondolkodók számára, hogy bár egyre népszerűbb hazánkban is a megújuló energia, alkalmazásában összességében messze le vagyunk maradva az unió többi tagországához képest. Bár Magyarország is próbál felzárkózni, ezért egyre több kormányzati támogatást kap a szektor, amelynek köszönhetően egy ilyen beruházáshoz ma már nem feltétlenül szükséges még önerő sem, mert több pályázati és hitellehetőséget is kínál a piac.

A megújuló energia alkalmazásában lemaradtunk

Egy átlagos lakossági rendszer 7-8 év után lesz kifizetődő, a nyolcadik év után lehet a megtérüléssel számolni a jelenlegi gazdasági és rezsi környezetben. Ugyanakkor a bemutatkozó cég által forgalmazott napelemrendszerek sokáig tudnak termelni, van olyan rendszer, amely már 60 éve működik.

Tehát már most nagyon jó befektetésként határozható meg a megújuló energia használata, ezért a cégek szakembereinek javaslata alapján, nem szabad várni, és a célberuházásokat illetően a kormányzat dekrétuma 2027-ig folyamatos támogatást ígér.