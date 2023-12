Most az ukrán labdarúgók fő üdülőhelye Bukovel. Ha Bukovelbe mész, nehéz lesz úgy lépni, hogy ne találkozz egy focistával. Néhányan még síelnek is. Valójában ez nagyon is ellentétes azzal, ami a héten történt az Obolony játékosaival. Információink szerint az Obolony 25 főre szóló csoportos idézést kapott