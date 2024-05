A szakemberek arról beszélnek, hogy két héttel előrébb tart az időjárás,

de személyes tapasztalat az, hogy van az egy hónap is. Bizonyságul: a mi meggyfánk mindig július első hónapjában ért be – az utóbbi két évben a tűzelhalás miatt nem volt termés –, ebben az évben viszont már szedtünk le érett meggyet, nem is keveset.

Fotó: Ihász Martin

De mit is láthatunk a piacon? Rengeteg a meggy, a cseresznye, ennek ellenére az áruk elég magasak 1000 és 1500 forint között mozog kilója. A minőségre nem panaszkodhatunk, szinte minden standon első osztályú gyümölcsöt láthatunk. Az is szembeötlő, hogy az eper visszaszorulóban van – normál körülmények között még csak most jönne a szezonja –, elvétve találkozhatunk vele. Az eper kilójáért legkevesebb 1900, legtöbbet pedig 2500 forintot kell fizetnünk.

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon megjelent a csemegekukorica (csöve 400-tól 450 forintig), és a magyar őszi-, illetve sárgabarack. Őszibarackot láttunk 900, de 1500 forintért is. Viszont a „testvér”, a sárga egységesen 1500 forintért kínálta magát a standokon.

Fotó: Ihász Martin

Igaz, júniusba léptünk, vagyis már túl vagyunk a palántázási időszakon, de még nem reménytelen ültetni. Ezt csak azért hoztuk szóba, mert a piacon még mindig sok az eladó palánta. Az ültetési kedvet növelheti, hogy a május eleji, közepi árak feléért is juthatunk palántához. Paradicsom már 250 forintért is kapható volt. De volt olyan akció is, ami szerint, ha valaki tíz darabot vásárol a paprikából, akkor 300 forint darabja. Ehhez ismét egy személyes tapasztalat. Mi vásároltunk egy hónappal ezelőtt 750 forintért egy szál, tejfölös dobozos paprikát.