Kelemen Hunor határozott hatósági fellépést sürget a román nacionalista szervezetek úzvölgyi megemlékezése ügyében Határozott hatósági fellépést sürget Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a román nacionalista szervezetek vasárnapi úzvölgyi megemlékezésének ügyében a magyar párt honlapján közzétett, a Krónika által idézett nyilatkozatában. Az RMDSZ elnöke arra reagált, hogy a Nemzet Útja (Calea Neamului) és az Ortodox Testvériség (Fratia Ortodoxa) román nacionalista szervezetek mintegy 200 tagja, szimpatizánsa tartott megemlékezést vasárnap, október 22-én az úzvölgyi katonatemetőben a román hadsereg napján. A Székelyhon.ro beszámolója szerint a résztvevők egy nyíltan magyarellenes, „Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek” feliratú molinót is kifeszítettek. Kelemen Hunor erre reagálva kifejtette: a román hatóságoknak, állami intézményeknek határozottan fel kell lépniük a szélsőséges szervezetekkel szemben. Rámutatott, hogy „az úzvölgyi temetőgyalázás és magyarellenes gyűlöletbeszéd” elkövetői, „a szabadság ellenségei közöttünk járnak”. „Őket a gyűlölet, a magyarellenesség, a más kultúrák, más nyelvek iránti gyűlölet mozgatja” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy miközben a magyar közösséget visszaküldik Ázsiába, Mongóliába, a román politikában meghatározó szerepet játszó vezetők nem ítélik el a történteket. „Elfogadhatatlan a temetőgyalázás, elfogadhatatlan a történelemhamisítás, már rég tiltakozni kellett volna a kormányzó pártoknak, az ellenzéki pártoknak” – mondta. És szerinte az is rég ismert kellene, hogy legyen, hogy a hatóságok milyen büntetéssel sújtották az elkövetőket. Az RMDSZ-elnök a hatósági számonkérés elmaradása kapcsán kifejtette: „Két konklúzióm lehet ezzel kapcsolatosan: vagy az, hogy az az állami intézmények gyengék, vagy cinkosok ebben a történetben. Mindkettő súlyos következményekkel jár”. Hozzátette, „még nem késő”, a román politikának, állami intézményeknek reagálniuk kell a történtekre, mert a gyűlöletbeszédet, szélsőségességet nem lehet eltűrni. Kelemen Hunor szerint az úzvölgyi megemlékezést szervező nacionalista szervezetek „egy közösségnek a szabadságát kérdőjelezik meg a saját történelméhez, a saját nyelvéhez, a saját kultúrájához, a saját hőseihez”. Figyelmeztetett, hogy ezt csak rosszabb követheti, mivel a verbális agressziót gyakran fizikai agresszió követi. Aláhúzta: ezért a román állami intézmények „nem mutathatnak gyengeséget”. „Ha gyengeséget mutatnak, akkor ez begyűrűzik a társadalomba, és még hangosabb lesz” – mondta Kelemen Hunor. Mihai Tarnoveanu és követői arra hivatkozva szervezték a vasárnapi megemlékezést, hogy szerintük „a magyar politikai szervezetek óriási nyomást gyakorolnak” a hatóságokra az általuk felállított újabb keresztek eltávolítása érdekében. A megemlékezést megelőzően múlt héten viasszal és favédőszerrel kenték be a július 8-án önkényesen felállított 151 fakeresztet, melyeket a bírósági végzés nyomán június végén eltávolított 50 betonkereszt helyére emeltek. A keresztekre Román hős (Erou roman) feliratú, a román zászló színeivel díszített táblácskákat szereltek, a nagyobb keresztre „A román hadsereg hőseinek emlékére” felirat került, alsó részére román zászlót tekertek.