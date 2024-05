Szőlőhegy Pálinka soron csaptak fel a lángok csütörtök délután háromnegyed három környékén.

Fotó: Horváth László

Egy lakóingatlanhoz hozzáépített tárolónál keletkezett a tűz. Az esethez elsőként a mezőfalvi önkéntes tűzoltók értek oda, akik megkezdték a tűz elhatárolását és oltását.

Fotó: Horváth László

Közben a mezőfalvi rendőrőrs rendőrei és a dunaújvárosi tűzoltó egységek is megérkeztek, valamint egy mentőautó is a helyszínre ért. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A tűzoltók a lángokat hamar megfékezték továbbá az újragyulladás lehetőségét is megakadályozták.