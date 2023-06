A Lajoskomáromban található, különleges bajor építészeti technikával, német anyagokból épült ingatlan csak két percre van a központtól, mégis elrejtőzik a kíváncsi szemek elől. Ha van 103 millió forintja, vagy csak álmodozna - a romantikus rózsalugas biztosan megér egy kattintást.

A körpanorámával rendelkező, különleges bajor építészeti technikával, német anyagokból épült, eredeti módon szigetelt kétszintes ház Lajoskomáromban helyezkedik el, csodálatos kilátással a zöld környezetre, mégis 2 percre a nagyközség központjától és 25 percnyi autóútra a Balaton-parttól. Három szinten - mely a földszint, emelet és alagsorból áll - összesen 234 nm hasznos lakótér található, plusz két erkély és két terasz. A házhoz belátható méretű 2356 m2 telek gondosan művelt, öntözőrendszerrel ellátott virágos kerttel és pár sor szőlővel (othello, rizling) rendelkezik, két külön helyrajzi számon. Kb. 70 gyümölcsfa található a telken, a cseresznyétől a szilváig szinte minden. A házzal szemben két kisebb telek az ingatlan megvételéhez ajándékba jár. Ezeken található egy konténer, melyben a szürethez szükséges felszereléseket tárolják. Ezen a telken van vezetékes víz. A földszinten egy világos télikertbe lépünk be a házba, melyből a lépcsőház is nyílik. Innen csodás kilátás nyílik a pihenőkertre és a környező dombokra. Itt található három szoba és fürdőszoba, vendég WC, tároló. Kényelmes, csúszásgátlóval ellátott lépcsőn jutunk fel az emeletre. Itt a lépcsőfordulóban az ablak alatt találtak kellemes helyet a dolgozósaroknak. A nagyvonalú, modern gépekkel felszerelt konyha lehetővé teszi nagyobb családi összejövetelek professzionális kiszolgálását is. Konyhasziget, meleg fa pult, gránit padló, páraelszívó, kétajtós hűtő teszik kényelmessé a főzést. Egyben az ebédlővel gyorsan asztalra kerül a vendégváró. A sok ablak barátságossá teszi a helyiséget. A folyosóról nyílik még egy kis fürdő, WC, kamra és a tágas nappali. A nappalit télen hangulatossá teszi a kandallóban ropogó fa látványa, illetve a panoráma - a kilátás ebből a magasságból páratlan. A nappaliból nyíló nagy teraszról belátható az egész porta. A házon minden ablak elektromos redőnnyel és süllyesztett szúnyoghálóval ellátott. A ház elektromos fan coil fűtőtestekkel ellátott, illetve minden szinten található fatüzelésű kandalló is. Minden szoba hűtő-fűtő klímaberendezéssel felszerelt. A napkollektorok 2022-ben lettek telepítve. Megegyezés szerint a ház részben, vagy teljesen bútorozottan - a személyes ingóságok kivételével - eladó. A bútorok magas minőségűek. A ház alagsorában található még kamra számos hűtővel, fagyasztóval. Vendég WC, hálószoba, mosókonyha tusolóval, mosó és szárítógépekkel. A folyosó végén egy csodálatos, teraszra néző ebédlő fogad beépített konyhával, bajor, fafaragásos bútorokkal, ahol akár családi rendezvényeket, baráti összejöveteleket lehet tartani télen bent, nyáron a teraszon elhelyezett kerti bútorokkal kiegészülve a szabadban. Az ingatlan gondosan, saját részre épített, folyamatosan karbantartott, tiszta, rendezett, állandóan lakott. Ajánlom azoknak, akik a kíváncsi szemektől elvonulva, mégsem elszigetelve, pár szomszéd elérhető távolságában, a falu közvetlen szomszédságában keresnek a családnak nyugodt, minden kényelemmel ellátott otthont a természettől körülölelve. Az ingatlan aszfaltozott úton jól megközelíthető. Állandó lakhatásra és nyaralónak is alkalmas, illetve az alagsori szint apartmanként is hasznosítható, kiadható. [...]”

