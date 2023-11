Mint ismert, hétfőn jelentette be a klub vezetése, hogy dr. Paic Róbert és Virág Roland vette át a felnőtt csapat irányítását. Utóbbi a kupameccsről elmondta, ennek egyik célja, hogy a csapat megértse, mire is számítanak küzdésben, akarásban, s emellett az önbizalmat is helyre kell egy kicsit tenni. - Remélem, ez a mérkőzés arról szól majd, hogy mindenki odateszi a pályára az akaratát, a lendületét. Nagyon fontos lenne a győzelem, de nem tippelgetjük mi lesz a számszerű eredmény. A lényeg az, hogy nyerjünk, a lányok pedig végrehajtsák a pályán azokat a dolgokat, amit majd szeretnénk látni a csapattól - tette hozzá.

Gajdos Petra elmondta, hiába gyengébb ellenféllel játszanak, nem veszik félvállról a találkozót és szeretnék megmutatni a legjobb arcukat. Ezzel együtt pedig a továbbjutás kivívása lehet csak a céljuk.

Az NB I/B ötödik helyén álló ellenfél az őket ért sok sérülés miatt csak szerény kerettel érkezett a Budaörsön rendezett találkozóra, egy kapussal és mindössze két cserével. A neveket böngészve azért két komoly múlttal rendelkező játékost találni náluk, a Dunaferrben is egykor szerepelt Temes Bernadett mellett a 155-szeres válogatott, a Győrben és a Fradiban is meghatározó szerepet betöltő jobbszélső, Kovacsicz Mónikát. Azaz ők képviselték a rutint a fiatalok mellett.

A Kohász keretébe bekerült az újonnan igazolt Kopecz Barbara, akinek érkezését szintén hétfőn jelentették be. Ellenben Oguntoye kapus mellett a két légiós, Moreno és Trawczynska, illetve Paróczy és Horváth Anna is hiányzott.

DKKA - Komárom 33-30 (25-14)

Komárom: Nagy É. - Szabó-Kovacsicz 4, Világos 4, Nagy L. 1, Balogh 8 (3), Lukovics 2 (1), Bízik 4. Csere: Temes 3, Gengeliczky 3. Vezetőedző: Neukum Tamás.

DKKA: Wéninger - Agócs 4, Borgyos 2, Nick 2, Szalai 5, Horváth P. 3, Krupják-Molnár 3 (1). Csere: Bartók (kapus), Sallai 3, Bouti 2, Gajdos 4, Csáki 1, Lakatos 4, Kopecz. Vezetőedző: dr. Paic Róbert.

Hétméteresek: 1/1, illetve 4/6.

Kiállítások: 12, illetve 4 perc.

Úgy kezdte a meccset a DKKA, ahogyan várni lehetett, igaz 2-0 után még egyenlíteni tudott a Komárom, de aztán a 9. percben már 7-2-re vezetett az újvárosi csapat. Horváth Petra igazán elemében volt, hiszen ekkor már három találatnál járt, a többin Agócs, Borgyors, Nick, Krupják-Molnár osztozott, azaz már az elején sorra kivették a részüket a góltermelésből a többiek is. Menet közben, rutin ide, oda, úgy került emberhátrányba a Komárom, hogy Temes elcserélte magát. A folytatásban tovább nyílt az olló a felek között, Wéninger is több védéssel jelentkezett, s bizony örömteli volt látni, hogy egy-egy jó megmozdulás, vagy szép gól után mosolyognak a dunaújvárosi lányok. Aztán a 23. percre Sallai tette közé a tizet, 22-12. Majd nem sokkal később ő kapta meg az első Kohász kiállítást, de ezzel, és Csákiéval sem tudtak élni a komáromiak. Egyébként a félidő hajrájára már teljes sort cserélt a DKKA edzőpárosa, mindenkinek lehetőséget adtak. A szünetig aztán Kopeczen kívül - ő végül nem játszott a meccsen - már minden mezőnyjátékos eredményes tudott lenni, ráadásul nem is egy hibátlan lövőszázalékkal szállította a gólokat.

A szünet után Bartók érkezett a kapuba, támadásban pedig több hibát vétett a Kohász, de a 40. percnél is tíz gól volt még a felek között, 28-18. A következő percekben is az újvárosiak játékába csúszott több rontás, Nagy Éva is nem egyszer találkozott a labdával, s miután a védekezés sem volt olyan acélos, mínusz hétre küzdötte fel magát a Komárom, 29-22. Ekkor a DKKA időt kért a 47. percben, egyébként a szakvezetők már korábban is kérték, hogy gyorsítson a játékon a csapat. Borgyos mellé lőtt, de Bartók tett róla, hogy közelebb már ne jöjjön az ellenfél. Aztán Lakatos törte meg a hat perces újvárosi gólcsendet, és Sallai is eredményes volt. 32-25 után megint jött egy hullámvölgy, sorra maradtak ki a helyzetek, vagy technikai hiba jött, a lelkes Komárom pedig, akik úgy látszott, nem fáradnak el, háromra csökkentették hátrányukat másfél perccel a vége előtt, 32-29. Bouti a legjobbkor köszönt be, lezárva ezzel a továbbjutás kérdését.

Az első harminc percre egyáltalán nem lehet panasz, azonban a másodikban lőtt nyolc gól kevés, a hiba meg nagyon sok volt. Éppen ezért is jön jókor a világbajnokság miatti szünet, ugyanis legközelebb csak december 30-án lép pályára a csapat a bajnokságban. Addig lehet gyakorolni, építkezni.