A Rácalmás a Nagylók elleni vereséggel szinte biztosan elvesztette a dobogó harmadik helyért folytatott küzdelmet. Kulcs is kikapott, otthon az Alaptól. A tabella első helyén áló Besnyő már bajnokként futhat pályára a hátralévő fordulókban. A második és harmadik pozícióért a pontállások közelsége miatt azonban nagy csata lehet a Nagylók, a Szabadegyháza-Sárosd II. és az Alap között. Szintén nem lefutott még a középmezőny sorrendje, ahol a Rácalmás, az MPF-Ráckeresztúr, a Cece, a Lajoskomárom II. gyűjthet fontos pontokat. A középmezőnyhöz még felzárkózhat a Vajta, a Sárszentágota, a Dég és a Kulcs is. A sereghajtó Kőszárhegy azonban már csak az utolsó helyen tudja befejezni a 2022-2023-as bajnoki idényt.

Rácalmásnak (fehérben) voltak már jobb napjai is

Fotó: Horváth László

Nagylók – Rácalmás 4-1 (1-0)

Nagylók: Leszák -Berényi, Határ, Varga P., Szekeres M. (Virág 87.), Kovács K. (Hechlovszki 75.), Takács (Kulcsár 75.), Szekeres Sz., Killer, Varga, Kovács M. (Varga Z. 87.).

Rácalmás: Farkas - Molnár, Illés, Balogh, Pásztor, Sőregi, Juhos (Kovács 79.), Bartók (Homolya 71.), Suplicz, Pinte, Hornyák.

Kiállítva: Farkas (38.), Pinte (88.).

Gólszerző: Szekeres Sz. (32.), Határ (55.), Kovács K. (63.), Killer (67.), illetve Pásztor (60.).

Rácalmás kilenc emberre fogyatkozott a meccs végére. A találkozót Boncz Gábor rácalmási edző értékelte. - Voltunk már jobbak is. Az első félidőben a kapusunk kiállítása megpecsételte a sorsunkat. Mivel mezőnyjátékosunk védett ezután, eleve hátrányban voltunk. A hazai, megérdemelt győzelem ellenére sok támadást nem vezetett Nagylók. Szögletből betekert, illetve csőrrel kapura lőtt labdából is kaptunk gólt. Ráadásul a 83. percben is kiállítottak még egy játékosunkat a második sárga miatt. Sajnos a vereséggel a harmadik hely így elúszott.

Kulcs – Alap 2-4 (1-2)

Kulcs: Virág - Cseresnye, Gallai, Németh, Szekszárdi, Molnár, Szabó (Godó 69.), Völcsei, Zsigmond, Balla, Szekszárdi (Plézer 46.).

Alap: Szopori - Bölcskei B., Lengyel (Bölcskei Sz. 78.), Vargyas, Dombi, Kaszás (Szemler 56.), Cseke, Bauer B. (Bauer Á. 80.), Vargyas, Kaszás, Kisari (Lakatos 65.).

Gólszerző: Szabó (22.), Balla (90.), illetve Cseke (28.), Kaszás (35.), Vargyas B. (67.), Vargyas M (77.).

Az összecsapásról Ócsai Norbert kulcsi edző így nyilatkozott: - Gratulálni szeretnék a csapatomnak, osztálykülönbség volt a két fél között a mutatott játékban. Sajnos három pontrúgást nem tudtunk kivédekezni, ott párharcokat veszítettünk. Ebben még nagyon sokat kell fejlődni egyénileg, a rögzített szituációknál. A mérkőzés nagy részében ellenfelünk térfelén folyt a játék, ezért minimum egy pontot érdemeltek volna a fiúk.

A forduló további eredményei: Lajoskomárom II. – Kőszárhegy 3-2, Besnyő – MPF Ráckeresztúr 1-1, Szabadegyháza-Sárosd II. – Sárszentágota 2-2.