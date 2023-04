A női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének szombati bronzmérkőzésén a dunaújvárosi csapat a Cataniával találkozott, amit végig vezetve a vízilabda mellett néha színészi tudományukat is bemutató olasz klasszis csapat nyert meg, az erőviszonyok által várhatóan. Azaz a csodaszámba menő DFVE menetelést nem sikerült megfejelni egy éremmel.

Előző nap a DFVE a Matarotól kapott ki három góllal, míg az olaszok a házigazda Sabadelltől egy találattal. A két együttes a BL második csoportkörében egy négyesben szerepelt, ahol 11-11-es döntetlen lett a vége úgy, hogy Mihók Attila csapata 4-1-el kezdett, az ellenfél pedig a meccs végén mentett döntetlenre.

DFVE – Catania 8-12 (1-5, 4-4, 0-2, 3-1)

DFVE: Aarts – Horváth, Garda 4, Mahieu 1, Dobi 2, Szabó, Horváth 1. Csere: Maczkó (kapus), Jonkl, Sajben N., Pál, Somogyvári, Kardos D.Catania: Condorelli – Marletta 2, Williams 1, Viacava, Palmieri 3, Halligan 2, Bettini. Csere: Celona (kapus), Grasso, Gant 2, Gagliardi 1, Longo, Leone 1.

Két góllal nyitottak az olaszok, aztán a Mahieu által kiharcolt ötméteresből Garda volt eredményes két perc után. Ekkor senki nem gondolta, hogy legközelebb a második negyed középén talál be újra a Dunaújváros, pedig sajnos így lett. Addig viszont a Catania lőtt még négy gólt mindenféle módon, miközben a DFVE számos támadása lövésig sem jutott, többször azért, mert a bírók kontrát fújtak, leginkább centerben Mahieura, pedig nem egyszer a fején mászott át Marletta, vagy eltüntette a vízben, azonban ezek nem értek szabálytalanságot. Egyébként az olasz Horváthot is „püfölte” rendesen a meccs során, de benne emberére akadt. Szóval, 2-6 után Garda behúzott megint egy ötméterest, kivédekezett a csapat egy hátrányt, aztán Mahieu ellen újfent kontrát ítélt a francia játékvezető, nagyon tetszett neki a Marletta-színház és az újabb magyar kiállítást már Palmieri értékesítette, 3-7, és a negyed végére is maradt a négygólos Catania vezetés.

A térfélcserét követően sorra potyogtak az emberelőnyök, amit hét ötre a DFVE nyert meg, azonban nagyobb baj volt, hogy a zsinórban érkező fórokkal nem sikerült élni. A védekezés rendben volt, mert a Catania is gólképtelen lett, de a sok kimaradt lehetőség aztán megbosszulta magát, két perccel a negyed vége előtt Palmieri törte meg a csendet előnyből, aztán Gant is kihasználta az ő létszámfölényüket, 5-11. A záró nyolc percre már csak abban bízhatott a Dunaújváros, hogy sikerül közelebb zárkózni ellenfeléhez, de az olaszok növelték előnyüket, a másfél negyeden tartó gólcsendet végül Dobi törte meg, Mahieu húzott be egy szép találatot, azaz látszott, a lányok nem adják fel és küzdenek az utolsó pillanatig, ami még egy gólt eredményezett a lefújásig.

DFVE: óriási bravúr és teljesítmény

Annak ellenére, hogy a DFVE nem tudott már újabb csodát tenni a négyes döntőben, minden elismerést és dicséretet megérdemel, hiszen a nagyon fiatal csapattól már az is óriási bravúr és teljesítmény volt, hogy egyedüli magyar csapatként idáig eljutottak.

Mihók Attila vezetőedző szerint reális az eredmény