Amilyen jól kezdte, olyan rosszul folytatta a bajnokságot a DAC, bár a csapat mestere szerint menet közben tisztázódtak le az erőviszonyok. Az elején könnyebb ellenfelekkel szemben kötelező győzelmeket arattak, utána jöttek zsinórban a nehezek.

– Ezekről a csapatokról kiderült, játékosállományuk alapján a bajnokság első felében fognak végezni. Annak ellenére, hogy ezektől vereségeket szenvedtünk nekem is fájó, többre értékeltem magunkat, de október környékén ­rossz irányt vettünk, leginkább mentálisan. Vereség és vereség között is van különbség, sajnos az idegenbeli rangadókat már az első tíz percben elveszítettük, és csak futottunk az eredmény után. Ehhez nem vagyok hozzászokva, nem volt jellemző ránk. A keret szinte egyben maradt, lehet persze formaingadozás, de szerintem fejben fáradtunk el – mondta.

Csermák Gábor megemlítette, hogy a Covid-protokoll alaposan érintette őket ősszel, mégis azt kell mondja, a csapat hozzáállása, illetve a koncentrációja nem volt megfelelő.

– Azzal is szembesülni kellett, az NB I./B-ből kiesett PEAC, a tavalyi bajnok Nagykanizsa, azaz a Tungsram, illetve a Hőgyész, ahol a nagy vereségeket kaptuk, rendkívül megerősödtek. Készültünk ezekre a meccsekre is, de egyszerűen nem sikerült megoldani, hogy nyílttá tegyük azokat, már az elején látszott, esélyünk nem lesz. Például a Pécs ellen tudtuk, az NB I./B-ből érkezett hozzájuk egy balkezes lövő, aki minden találkozón szórja a gólokat. Ennek ellenére tizenhármat dobott nekünk is úgy, hogy gyakorlatilag hozzá sem értünk. Így nem lehet még szoros meccset sem játszani ilyen csapatokkal. Amit igen sajnálok, az az, hogy a Fradi elleni hazai bajnokit, azt nem sikerült megnyerni – tette hozzá.

Megjegyezte, amikor szeptemberben a másik pécsi NB I./B-s csapat ellen Magyar Kupa-találkozót vívtak, eme problémáknak nyoma sem volt. Sőt, ha akkor az eredményre mennek rá, s nem az lett volna az elsődleges, mindenki játéklehetőséget kapjon, akkor továbbjutási esélyük van. Végül három góllal kaptak ki. Akkor megtört valami, az okokra nem sok választ kaptak, de az edző reméli, tavasszal levetkőzik a problémákat.

– A keretben minimális változás van, egy távozónk és érkezőnk van Balatonboglárról, aki Dunaújvárosba jött tanulni. A fiúknak nagyon sokat kell javulni, hogy eredményesek legyünk. A tavalyi bronzérmünk egy kiugró eredmény volt, amikor minden összejött. Helyezésekben most sem gondolkodom, minimális cél, NB II.-es tagságunkat mindenképpen őrizzük meg, amivel szerintem nem lesz gond. Amit várok, hogy visszakerüljünk arra a helyes útra, ami miatt ez a gárda még létezik, és hosszú távon is léteznie kell. Ehhez sokkal nagyobb koncentráltságra és motivációra van szükség. Részemről ez megvan, újra élveznie kell a csapatnak, hogy kézilabdázik, nincs nyomás rajta. Amennyiben ez megvan, akkor mindenki elégedett lesz a szezon végén, helyezéstől függetlenül.

