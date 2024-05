A zene világnapján, 2022. október 1-én indult útjára a "Zenélő Cukrászda" sorozat, a dunaújvárosi Jakó Cukrászda Vasmű úti üzletében. A Sugárúti Fesztivál teraszról teraszra vándorló zeneláncán felbuzdulva az ötletgazda Szmodics László összehozta az élő zenét örömest befogadó tulajdonost a Sándor Frigyes zeneiskola növendékeivel és tanáraival. Kétheti rendszerességgel visszatérő muzsikálás kerekedett ki ebből, immár állandó helyszínen.

A koncertsorozat következő eseményén, május 24-én 18 órakor - immár harmadik alkalommal - Kiss Péter harmonikaművész áll (ül) majd a Jakó képzeletbeli színpadán. Társa ezúttal Farkas Erik színművész lesz, aki énekesként társul Péter mellé. Utóbbi ekként ajánlja az eseményt: "Úgy kezdődött minden, nem is olyan régen, hogy összefutott két fellépő egy városi rendezvényen. Dumáltak egy jót, s nyugtázták, közös a szándék, hisz nézőknek játszani minden perc ajándék. A bulinak mindenképp zenésnek kell lenni - gondolták, s kezdetnek éppen elég ennyi.

Cukrászdában indulnak most, mert mint vallotta Ernestine Ulmer: "Az élet bizonytalan. kezdd (inkább) a desszerttel!" Az is kiderült, ez az est Péter és Erik készülő duójának ízelítője, projektjük előfutára. A jövőbeli produkcióban lesz tánczene, operett, szóló harmonika műsorszám meséléssel, beszélgetéssel fűszerezve. Kulcsszavak lesznek: sütemény, balatoni emlék, muzsikus lélek.

Farkas Erik:

2005-ben végzett a budapesti Shakespeare Színművészeti Akadémián Csiszár Imre és Tímár Éva osztályában. 2004-2015 között a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház művésze volt. Azóta szabadúszó. Felnőtt és gyermek műsoraival önállóan és Polgár Lilla színésznővel együtt már több ízben szerepelt Dunaújvárosban és a környező településeken, Kulcson, Mezőfalván, Nagyvenyimen, Baracson, Dunaföldváron, Bölcskén. Szinte minden zenei műfajban otthonosan mozog. Énekelt már operettet, musicalt, sanzont, kuplét, operát, dzsesszt, rockoperát, pop és táncdalokat, de még rock és beatzenét is. A gyermekeknek szóló Nesz-mese projektje nagy sikert aratott a dunaújvárosi József Attila könyvtárban. Elmondható, hogy Erik a zenés műsorok megszállottja. Önálló zenés estjeinek száma egyre bővül. A dunaújvárosi MMK nézőinek már különösen ismerős lehet. Verses esteket szerkesztett rendezett "Történik minden, ahogy írva vagyon. " avagy Vic(c) e vers(a) vagy a humorra fordított költészet címmel.