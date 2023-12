A klasszikus karácsonyi koncerten bár a pótszékekre nem volt szükség, rideg időjárás ellenére szép számmal gyűltek össze az érdeklődők. Kurucz Gergely karnagy elmondta szép, meghitt hangulatú koncert volt, a műsoron Bárdos Lajos, Szokolay Sándor, Kodály Zoltán, Anton Bruckner, Bojtár László és mások művei szerepeltek, és Könyves Ágnessel felváltva vezényelték az énekkart. Baráth Bálint orgonaművész, a kórus régi barátja vendégként nem csupán a Willcocks-carol (The first nowell) és a Bojtár László-mű (Betlehemi ringató) játszott orgonán, hanem szólistaként is fellépett: Bach c-moll korálpartitáját (korálvariációját) szólaltatta meg az új orgonán.

2023.12.11. Dunaújvárosi Vegyeskar Karácsonyi koncertje Dunaújváros evangélikus templom

Ami az előző évekhez képest rendhagyó volt, hogy a koncert szünetében kiállítás nyílt a templom kisteremében a kórus 70 éves történetéből, amit Bogáth Jenőné, a kórus egykori elnöke nyitott meg. A kiállított tablók a régi tagok által összegyűjtött fotók, beszámolók alapján készültek. A kiállított anyag átfogóan ábrázolja a nagy múltú kórus korszakait, karnagyait, működésének helyszíneit, beleértve a kórustáborokat is. No meg azt a felejthetetlen emléket, amikor a kórus 2011. 09.11-én elénekelte Karl Jenkins The Armed Man-Mass for Peace című művét az evangélikus templomban, aminek kapcsán meghívást kaptak New Yorkba, mégpedig a Carnegie Hallba, hogy elénekeljék a világ minden tájáról összegyűlt 300 fős kórusban Karl Jenkins kantátáját, amelyet Arany János Walesi Bárdok című versére írt.

A koncert végén a Mennyből az angyalt közösen énekelte az akkorra őket körülvevő kórus és a közönség.