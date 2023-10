Jó együtt próbálni itt ezzel a közösséggel

– Dicső Dániel rendező keresett meg ezzel a lehetőséggel, és örömmel elfogadtam a felkérést. Számomra minden előadás és annak a próbaidőszaka egyfajta tanulási folyamat, bár bizonyára minden színésztársam így van ezzel. Itt most fantasztikus közösség dolgozik együtt, jó velük próbálni.

– Mrs. Robinson szerepében láthatja majd a dunaújvárosi közönség.

– Mrs. Robinson egy elhanyagolt feleség, reményvesztett és kiégett nő, aki bizonyos kapaszkodókat keres – akár az alkoholban, akár egy éretlen fiatalember elcsábításában. Kíváncsi voltam, mit lehet kihozni ebből a szerepből, és hogy valójában milyen impulzusok, érzések mozgatják Mrs. Robinsont.

– Először játszik a Bartókban, hogyan fogadták?

– Egy különlegesen jó közegbe kerültem. Ahogy haladtunk előre a bemutató felé, annál jobban egymásra találtunk, egyre inkább működik az egész.

– Filmrendezőként is sikeres. Legutóbbi filmje – El a kezekkel a Papámtól! – rangos díjat nyert egy nemzetközi fesztiválon.

– Ajándék, hogy kipróbálhattam magam filmrendezőként. Amikor színészként forgattam korábban, akkor is főként a stábbal tartottam, figyeltem a munkájukat, a közelükben éltem meg a forgatás szervezettségét, azt, hogy miként áll össze több száz ember munkája. Ezt imádtam aztán rendezőként is, egy bonyolult rendszert működtetni. A közönség jól fogadta a filmjeimet, és ez komoly visszajelzés számomra. Bízom benne, hogy forgathatok még.

– Egy korábbi interjújában elmondta, coachnak tanul és országszerte motivációs előadásokat tart.

– Coachnak lenni – az egy támogató feladat, én pedig szeretnék segíteni. Felnőtt embereknek szeretném átadni azt, hogy én miként találtam rá a belső békémre. Az embert a kudarcok is formálják, ezekből is sokat lehet tanulni. Nekem is hosszú út volt, mire képes voltam elfogadni és megszeretni magam. Annyi tapasztalatra tettem szert, hogy azt gondoltam, ezeket érdemes átadnom másoknak is, és kicsit támaszként mellettük állni a saját önismereti útjukon.

– A jelenlegi magyar színházi közeg konfliktusokkal terhelt. Miként látja az elmúlt évek/hónapok történéseit?

– Nagyon hiányolom a párbeszédet. Nemcsak a szakmában, hanem más közegekben is. Fontosnak tartom a független társulatok működését, és remélem, hogy a nehéz helyzetük ellenére valamilyen módon fenn tudnak maradni. Egy magánszínházban, a Játékszínben játszom rendszeresen, és ott is mindent meg kell tenni, hogy a nézők minket válasszanak. A Covid-járványhelyzet után a közönség habitusa is megváltozott. Már nagyon megválogatják, mire ülnek be. Ma egy színházjegy vásárlása üzenet az alkotók felé, hogy igenis fontos a színház. Köszönet érte.