Farkas Erik 2005-ben végzett a budapesti Shakespeare Színművészeti Akadémián, Csiszár Imre osztályában, beszédtanára Tímár Éva volt. 2004-ben szerződött a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza társulatába, de játszott a budapesti Holdvilág Kamaraszínházban is. 2016-ban intett búcsút a társulatnak. Sokféle zenei műfajban próbálkozott már. Még operát is énekelt nyugdíjasotthonokban, például a Varázsfuvolából Papageno áriáját, vagy Gounod Faustjából Mefisztó közkedvelt dalát az Eladó az egész világot. Operettet viszont számtalanszor énekelt, itt a színházban is volt egy nagysikerű bemutatójuk. Mindenféle műfajban kipróbálta már magát, még rockzenét is énekelt a Hivatal nevű zenekarban Lajosmizsén. Az énektanáránál, Gencsy Sáránál ismerkedett meg a sanzonnal. Azt szereti ebben a műfajban, hogy az élőszóhoz sokkal több köze van, és sokkal civilebb műfaj, nem annyira színházias, mint például az operett, ahol csillivilli díszletek között táncolnak nagyszerűen, és énekelnek briliánsan az előadók.

Szerencsére nem hagyta el teljesen a szakmát, fellép rendszeresen a Könyvtér rendezvényein, a Munkásművelődési Központ színháztermében és a környező településeken egyaránt. A közelmúltban két önálló estjét is hallhatta a közönség, Olasz szívvel, magyar ízzel és Záróráig mindig van remény címmel. Mostani műsorának címe: Közös a dal. Ebben egyfajta műfaji kavalkád várja az érdeklődőket. Stílusban swing, blues, rock and roll, raggae és pop. A szerzők felsorolásában pedig Dés, Presser, Charlie, Paul Anka, Little Richard, Máté Péter, Joe Cocker, Magna Cum Laude, Tony Orlando & Dawn neve szerepel a tervezett programban többek között. A téma a Liszkai Lukáccsal közös kétszemélyes formációjuk pályafutásának alakulása a kezdetektől. Két megrögzött dalkedvelő bohóckodása egy zenés műsor készítése során. Vidám percek, csak egy, ami komoly: közös a dal. Mindezt hozzávetőleg egy óra felhőtlen szórakoztatásban vezetik elő. Az előadó kérésére a dalok címe addig maradjon titok.