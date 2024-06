Hétfőn a késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel délen, délkeleten heves zivatarok kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos,

óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó szélroham lesz,

de nagyobb, akár két centiméteresnél is nagyobb jég, valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik – közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt.

Forrás: vg.hu