Nincs tele az utca az eseményt hirdető óriásplakátokkal, nem folyik a csapból is, hogy a Bartók harmadszor is megrendezi a Mikro Fesztivált, mégis óriási a jelentősége. A Pécsi Országos Színházi Találkozó megszűnése óta kevés igazán nagy seregszemléje van a hazai teátrista közösségnek. Ez a fesztivál, amelyen az egyszemélyes, vagy kamara produkciók színe-java fordul meg, ráadásul még csak nem is versengés, nem osztanak díjakat, egyszerűen csak egy lehetőség arra, hogy keresztmetszetet kaphassunk arról, hol is tart a színházi szcéna. Tényleg csak drukkolni tudunk annak, hogy legyen jövőre is, de örömmel ünnepelnénk az 50 éves évfordulót is.