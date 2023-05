A Kaptárban is kicsit nehezen indult be a hangulat, a közönség eleinte lassan asszimilálódott a megváltozott helyzethez. Az ismert dalokat csak kis késéssel kezdték énekelni a rajongók, a lüktetés is erős késéssel érkezett. Ebben része lehet a gyengére sikerült hangosításnak is, a basszus messze nagyobb teret kapott, mint szükséges lett volna (amit nem bánunk, Enéh játéka mára már önmagában is élvezeti faktort jelent), az ének is talán túlzóan kiemelkedett hangerőben, amíg a dallammenetet adó fuvola, a gitár és a dob egységes masszává gyurmázódott. Élünk a gyanúperrel, hogy az énekes sem hallhatta tökéletesen magát és a kíséretet, ezért volt gyakori a pontatlanság az előadásában.

A jubiláló zenekar fennállásának összes korszakát felölelő best of műsorral készült, amit tisztességgel le is tolt, a névjegyévé vált, már elmaradhatatlan whisky-kínálás ezúttal sem maradt ki, mindent megtettek a hangulatért. A katarzis azonban elmaradt, de bízunk benne, hogy hamar összeszoknak, és ismét a régi fényében tündököl majd a banda. A potenciál megvan benne.