A Metallica-lemez premierjéhez kapcsolódó mozis eseményt világszerte megrendezik, ehhez harmincegy hazai filmszínház kapcsolódik, a dunaújvárosi is - közölte a forgalmazó Pannónia Entertainment az MTI-vel.

A mintegy kétórás esemény során nem csak az új dalokat hallhatják az érdeklődők, a műsorhoz exkluzív, az együttes tagjaival készült képanyag társul. Az általános interjúkon túl kulisszák mögötti felvételek az albumról, az új dalokról, azok történetéről, arról, miként készült minden szerzeményhez videoklip is.

A 72 Seasons

anyagát a koncerthangzáshoz talán leginkább közel álló mozis Dolby Atmos 5.1 hangrendszerrel lehet a mozikban meghallgatni 24 órával a valódi megjelenés előtt. Kislemezként tavaly november óta már öt dal megjelent, április 14-től a teljes album elérhető lesz valamennyi ismert formátumban.

Az 1981-ben alakult Los Angeles-i csapat eddig tizenegy stúdióalbumot készített, a legutóbbi, a Hardwired... to Self-Destruct 2017-ben jelent meg. A Metallica lemezei több mint 110 millió példányban keltek el világszerte. A kilencszeres Grammy-díjas Metallica első lemeze, a Kill 'Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból James Hetfield (ének, ritmusgitár), Kirk Hammett (szólógitár) és Lars Ulrich (dobok) ma is a Metallicában játszik, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros. Az együttes legsikeresebb dalai közé tartozik a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters, az Until It Sleeps, a The Memory Remains és a The Day That Never Comes. Az Enter Sandman a 2022-es dunaújvárosi City Rocks dallistáján is szerepelt

A zenekar eddig hat alkalommal lépett fel Magyarországon, legutóbb 2018 áprilisában a Sportarénában. Akkor magyarul is előadtak egy dalt a Tankcsapdától, elképesztő sikert aratva.

Az április 13-i magyarországi Metallica-eseményt tizenkét budapesti mozi mellett több vidéki helyszínen, többek között Dunaújvárosban rendezik meg, a Kultik Moziban a vetítés 20 órakor kezdődik.