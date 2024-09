A könyvtárosok ajánlásával 1 órája

Az emlékek elárasztanak, mint az eső áztatta föld illata

A nyári pihenés napjai alatt sokan elővették azokat a könyveket, amelyeket gyűjtögettek, hogy: „Ezt majd kiolvasom, amikor lesz rá időm!” De még most sem késő belelapozni és elkezdeni olvasni egy-két kötetet. A bakancslistás könyveik mellé javasoljuk a fiataloknak is, hogy olvassanak, válasszanak olyan köteteket is, amelyeket a dunaújvárosi József Attila Könyvtár munkatársai ajánlanak. Ezúttal Katona Zsuzsa ajánlja Madeline Miller: Akhilleusz dala című regényét.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

…az emlékek úgy törnek elő bensőmből, akár a forrásvíz, gyorsabban, semmint hogy visszatarthatnám őket. Nem szavak formájában jönnek, hanem álomként, elárasztanak, mint az eső áztatta föld illata. Forrás: József Attila Könyvtár Madeline Miller regényében Patroklosz az, aki emlékezik és mindent elmesél Akhilleuszról, kettőjük életéről. Akinek mesél, az pedig Thetisz, a nimfa, Akhilleusz anyja. Patroklosznak már a csak szelleme bolyong ezen a földön. Túl vagyunk a tíz év után véget ért háborún, Trója elesett, a görög hajók zsákmánnyal megrakodva elindultak hazafele. Akik itt maradnak Trója alatt és nem térhetnek haza már sohasem, azok a halottak. Sok mindent tudunk Akhilleuszról, szép Helénáról, a leleményes Odüsszeuszról, a bátor Hektórról, a harcias Agamemnonról, az agg Priamoszról és a többi neves és névtelen hősről. Legtöbben Homérosz elbeszéléséből ismerjük a történetet. Ebben regényben mindent Patroklosz szemszögéből ismerünk meg: a trójai háborút és kettőjük történetét, kapcsolatát, mely a gyermekkortól a halálig tartott. Mint oly sok görög hős esetében, Akhilleusz sorsához is jóslatok sora kapcsolódik: rövid, dicsőséges, hősies élet, örökre kijelölt hely az emberiség emlékezetében vagy hosszú, ám átlagosnak mondható élet. Ki ne vágyna örök hírnévre? Különösen ha minden adottsága megvan ahhoz, hogy hős legyen: bátor, gyors, edzett, legyőzhetetlen, sérthetetlen. Akhilleusz ilyen. Emellett szeret zenélni, kedveli a lantot, van tehetsége az énekhez, ért a gyógyításhoz, kedves és ragaszkodó barát. Patroklosz esetlen, nem egy harcos alkat, nincs igazán tehetsége a művészetekhez. Ugyanakkor hűséges és őszinte társ. Félti Akhilleuszt, de megérti a dicsőség utáni vágyát is. Tanúja és elbeszélője Akhilleusz legendás harci tetteinek és annak is, hogy válik a hős a bánat és bosszú miatt pusztító gyilkológéppé. Madleine Miller regényében az égi és földi világ teljességéről mesél: büszkeség, bosszú, szülő és gyermek kapcsolata, istenek játéka egymással és a földi halandókkal, féltékenység, szerelem, napfény és pusztító vihar.

Gyakran mondogatjuk: ... már az ókori görögök is... Ők már mindent átéltek, megéltek, velük már minden megtörtént. Az Akhilleusz dala című regény elmesél egy történetet két ókori, hellén fiatalemberről, akik akár kortársaink is lehetnének, hiszen emberek voltak ők is, akár csak mi. Madleine Miller elbeszélésében különösen átélhető, átérezhető szerethető történetük, sorsuk. Az ajánlást készítette: Katona Zsuzsa Forrás: https://www.jakd.hu/konyvajanlo

