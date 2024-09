Az egész héten át tartó takarítási akció mellett Klímavédelmi Akciónapot és Hivatali zöld napot is tartottak, pénteken pedig csatlakoztak az Európai Autómentes Naphoz, mégpedig egyrészt úgy, hogy ezen a napon a helyi buszközlekedés ingyenes volt, másrészt délelőtt kitelepültek a Petőfi Ligetbe, hogy a legfiatalabb korosztály figyelmét is felhívják.

Petrovickijné dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető-főtanácsos lapunk kérdésére elmondta, hogy ezen a rendezvényen is szerették volna közvetíteni a környezettudatos magatartást és gondolkodást, a környezetbarát közlekedési módokat és azt, hogy óvjuk, védjük természeti környezetünket.

A kitelepült rendezvényen az óvodától az egyetemig képviseltették magukat. Az óvodások aszfaltrajzversenyen vettek részt, a Dunaújvárosi Egyetem egy kísérletekkel teli standdal volt jelen, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság is képviseltette magát, a Bűnmegelőzési Alosztály vezetője, Kiss Dénes rendőr őrnagy és kollégája vett részt a tájékoztatásban. A Vasvári Pál Általános Iskola testnevelő tanára, Lengyel László épített egy ügyességi pályát kerékpárosok, rolleresek részére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A környezetvédelmi Iroda klímavédelmi rejtvényekkel, környezetvédelmi és közlekedési totókkal, kvízjátékokkal készült, hiszen az éghajlatváltozások miatti klímavédelem központi kérdés. Csak néhány példa a kérdések közül: Mitől csökkent a Déli-sark feletti ózonlyuk? Hol és hogyan égethetünk avart és kerti hulladékot? Milyen előnyei vannak a passzív háznak? Mit tehetünk a klímaváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében?