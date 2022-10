A tárlat anyaga hosszú évek munkája alatt gyűlt össze. A megnyitón a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, Angyal Dorka, Macák Noémi és Nagy Enikő készült zenés műsorral, Ujvári Csilla tanárnő felkészítésében. Sokan szemlézték a kiállítást, a látogatók között még lengyel vendégek is voltak. Ugyanis szeptember 12–16. között az opolei Emanuel Smolka Vajdasági Közkönyvtár delegációját fogadta hazánkban a Vörösmarty Mihály Könyvtár csapata.

A találkozó apropója a két intézmény közti együttműködési megállapodás aláírása volt, de könyvtárlátogatást és kirándulást is szerveztek a lengyel kollégák számára. Ennek részeként érkeztek Baracsra, Dunaújvárosba, Rácalmásra, Lepsénybe, megmutatták nekik a Gorsiumot, a Balatont és Nádasladányt is.

Gárgyán Attiláné azt is vázolta, hogy a Magyar Olvasástársaság felhívásához csatlakozva ünnepelték a magyar népmese napját.

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tanulói szeptember végén, három napon keresztül három népmesét olvastak fel társaiknak. A könyvtár korábban egy rajzpályázatot is hirdetett az iskolások körében, Benedek Elek születésnapja alkalmából. Mint azt a könyvtárosnő vázolta, összesen ötvennégy alkotás érkezett a felhívásra, ebből tizennégy pályázót díjaztak.



Az első osztályosok közt Várai Gergely, a másodikosok közt Szabó Panka, a harmadikosok mezőnyében Fehér Hanna, amíg a negyedikeseknél Modróczky Anna Kamilla lett az első helyezett. Különdíjban részesült Molnár Zsombor és Báthori Hanna is. Még a nyáron hirdette meg a könyvtár a Könyvvel a szabadban című fotópályázatot, amelyre augusztus végéig várták a képeket. Pálfi Zita, László Kevin, Hufnágel Roxána, Kenyér Tímea, Kenyér Szabolcs és Jancsovics Jázmin örökítette meg kedvenc olvasmányait, a fotókért pedig könyvjutalomban részesültek.