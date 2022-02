A felhívás szerint egy vagy több kötettel is meglephetjük ismerőseinket, barátainkat, családtagjainkat, munkatársainkat, ám el is hagyjuk a könyveket közterületen, hogy bárki megtalálhassa azokat. Természetesen adományozhatunk is könyvtáraknak, kórházaknak vagy más szociális intézményeknek, jótékonysági szervezeteknek. A cél itt is azonoson: az olvasás és a jó könyvek népszerűsítése. A nemzetközi könyvajándékozási nap motorjai természetesen ezúttal is a könyvtárak.

Olvass hazait! – a magyar írók, költők köteteit is népszerűsíti az országos kezdeményezés

– Első alkalommal 2019-ben hagytunk el köteteket, akkor még itt, a rácalmási könyvtárban, hogy február 14-én meglepjük az olvasóinkat. A következő évben a pandémia miatt be kellett zárnunk, így arra gondoltunk, hogy ha az olvasóink nem jöhetnek el hozzánk, akkor a könyvek mennek hozzájuk. Így forgalmasabb helyeken elrejtettük a könyveket. Az akció nem csak a könyvajándékozó napra korlátozódik, hiszen az országos könyvtári napok keretében is készülünk hasonló meglepetéssel – mondta el lapunknak Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető, aki a tavaly indított kezdeményezésükről is beszélt.

Könyves vakrandira csábít ma a duna­újvárosi József Attila Könyvtár is

– Tavaly márciusban létrehoztuk a Magyar szerzőkért elnevezésű Facebook-oldalt, mert azt tapasztaltuk, hogy bár erős a magyar kortárs irodalom, a szerzők remek kötetekkel jelentkeznek, olvasónk mégsem keresik ezeket nagy számban, és sajnos igaz ez a klasszikusokra is. Az említett oldalon interjúk, kötetajánlók jelennek meg rendszeresen és már közel kétezer követővel büszkélkedhetünk. Az idei évben gondoltunk egy nagyot, és elhatároztuk, hogy a könyvajándékozási napot és a Magyar szerzőkért oldalt összekapcsoljuk. A velünk kapcsolatban álló íróknak, költőknek elküldtük az elképzeléseinket és nagyon pozitív fogadtatásra találtunk részükről. Több mint harminc szerző jelezte, hogy kezdeményezésünkre hagy el könyvet a mai napon. Sőt, páran közülük külföldön élnek, így kerestünk olyan embereket, akik segítenek elhagyni itthon az ő könyveiket is. Mellettük még több mint 230 olvasó jelezte, hogy fognak „véletlenül” elveszteni könyvet az ország valamely pontján.

Csomagolás alatt a meglepetéskötetek – hazai szerzőkből válogatott Schmidt-Czetli Ágnes és Tóth Nikolett Forrás:Szabóné Zsedrovits Enikő

A rácalmási könyvtár, mint intézmény pedig tíz könyvet fog elrejteni forgalmas helyeken napszakokra adagolva, tehát érdemes lesz mai napon éles szemmel járni Rácalmáson – tette hozzá a könyvtárvezető, akit ezen akció hosszú távú hatásairól és kérdeztünk: – Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sikerült bevonzani új olvasókat, akik azóta már rendszeres könyvtárba járók lettek. A nemzetközi kezdeményezés eredetileg a gyermeket és a fiatalokat célozta meg, ám azt gondolom, hogy felnőttkorban is meg lehet szerettetni az olvasást bárkivel, csak meg kell találni az első olyan könyvet, amely igazán elvarázsol és megérint.

Könyves vakrandira hív ma a dunaújvárosi József Attila Könyvtár, ahol a Valentin-naphoz kapcsolódóan egyfajta zsákbamacskás kötetválasztásra várják az olvasókat. A könyvtár munkatársai az előre becsomagolt könyvekhez rövid információt mellékeltek – a cím és az szerző szigorúan titkos, ez alapján dönthet az olvasó, elviszi, azaz kikölcsönzi-e kötetet.