„Őseidnek érdemével sose dicsekedj! Csak akkor szép az, ha valamit hozzá te is tettél” – fogalmazza meg Pósa Lajos gondolatát Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke, az alapítvány tevékenységét bemutatva. Az alapítvány 1997-ben indult, amikor megjelent egy Pusztaszabolcs helytörténetét bemutató könyv, amelyhez kiállítás is kapcsolódott. – Akkor néhány pusztaszabolcsi születésű emberrel elhatároztuk, hogy létrehozunk egy helytörténeti gyűjteményt, mert addig nem volt ilyen a településen. Így kezdtük el gyűjteni az emlékeket és visszaemlékezéseket, megalapítva az alapítványt is. Az alapítvány létrehozásának ötlete tőlem származik, Kolosa János pedig segített a megvalósításban. 1998-ban jegyezték be az alapítványt, azóta folyamatosan működünk. Eleinte a helyi középiskolában kapott helyet a gyűjteményünk, majd 2014-ben átvettük a pusztaszabolcsi iskolát az önkormányzattól, azóta ott van a gyűjteményünk – meséli Czöndör Mihályné, az alapítvány létrehozója.

Pusztaszabolcs jövőre lesz 150 éves, tehát viszonylag új település, de fontosnak tartottuk a történetének megőrzését. Így kezdtük gyűjteni a helyi szellemi és tárgyi emlékeket, köztük régi mesterségek eszközeit, például szabászati, orvosi, fodrászati kellékeket, valamint régi lakóházak tárgyait és mezőgazdasági eszközöket.

Az alapítvány és az önkénteseink között sok pedagógus van, így foglalkozunk a helyi nevelési és oktatási intézmények történetével is. Most jelent meg a hatvanadik kiadványunk, amely a helyi tűzoltó szervezet századik születésnapjáról szól. Négy kiadványunk van a helyi óvodáról is, köztük módszertani kötetekkel, amelyek a környezetvédelem és hagyományőrzés oktatásáról szólnak az óvodások számára. Az általános iskoláról és a középiskoláról három-három kiadvány készült. – Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi pedagógusokkal, ami biztosítja, hogy közös programokat szervezünk az óvodákkal és iskolákkal – mondja Czöndör Mihályné. Az alapítvány két díjat ad át évente, az Értékőr Díjat és a Civil Kurázsi Kiválóság és Életmű Díjat, utóbbit idén tizenhatodik alkalommal.

Az alapítvány kezdetektől önfenntartó, pályázatokból és néha önkormányzati támogatásból fedezi működését. Az idei kalendáriumot például adományokból valósítottuk meg. Az alapítvány alapító okiratában rögzítettük, hogy ha megszűnünk, minden vagyonunk Pusztaszabolcs önkormányzatára száll. Így az általunk gyűjtött értékek és kiadványok a pusztaszabolcsi emberek tulajdonába kerülnek – ismerteti Czöndör Mihályné, akinek hangjából kihallatszik a hála és megbecsülés az önkéntesek munkája iránt.

