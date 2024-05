A dunaújvárosiak egyetlen forgatókönyv alapján harcolhatják ki a bennmaradást.

Első lépésben mindenképpen győzniük kell a PTE-PEAC elleni kiesési rangadón. Amennyiben ezt az alapcélt nem sikerül teljesíteni, akkor teljesen felesleges a további számolgatás

A DFC gárdájának győzelme esetén a további feltételeknek kellene még teljesülni. A Mohácsi TE 1888 együttesének nem szabad győznie az éllovas Szentlőrinc elleni hazai meccsen, ami ugye nem tűnik elképzelhetetlennek. Főleg, hogy utóbbiak számára a három pont megszerzése a bajnoki címet jelentené, függetlenül az Iváncsa eredményétől. A következő kritérium, hogy a Szekszárd–Fehérvár II. összecsapás döntetlennel záruljon. Ha ezek az eredmények születnének, akkor az újvárosiak a bennmaradást jelentő tizenkettedik helyen zárnák a bajnokságot.

Ellenkező esetben a biztos kiesést jelentő 13–16. helyen fejeznék be a sorozatot. Természetesen a negyedik búcsúzóhoz az is hozzájárul, hogy a négy közül ebben a csoportban lesz a legrosszabb tizenharmadik helyezett együttes. A DFC vezetőedzője, Dobos Barna számára a kezdőcsapat kijelölésekor nem csak a sok sérült, hanem Tapiska Géza eltiltása is gondot okoz, akit a múlt héten állítottak ki.

Az FC Dunaföldvár szintén vasárnap 17 órakor az MTK II. vendégeként lép pályára, a csapat múlt héten hazai környezetben gólzáporos győzelmet aratott a Bonyhád-Majos ellen. Mivel az őket üldöző FTC II. az előző körben kikapott, így ötödiknél rosszabb helyen már nem végezhetnek. Egy pozíciót akkor tudnak javítani, ha nyernek, és az előttük álló kaposváriak hazai pályán vereséget szenvednek.

A forduló további párosítása: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE, Ferencvárosi TC II–Paksi FC II, Bonyhád-Majos–FC Nagykanizsa, Iváncsa KSE–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Mohácsi TE 1888–Szentlőrinc, Szekszárdi UFC–Fehérvár FC II.

A bajnokság állása