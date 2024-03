A közlemény szerint az egyeztetés az ügyfél hivatalos okmányaiban szereplő egyes személyes adataira és elérhetőségeire (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím), továbbá az energiaszolgáltatással kapcsolatos egyéb szerződéses adatokra vonatkozik.

Az ellenőrzéshez személyi igazolványra és lakcímkártyára, valamint villany- és/vagy gázszámlára van szükség. Az MVM Next által indított e-mail-es adategyeztetéskor az e-mail minden esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től érkezik a [email protected] címről – hívták fel a figyelmet.

Közölték: Budapesten és Pest vármegyében személyesen, az MVM Next szerződött partnere, az EX-ID Zrt. munkatársai segítségével is történhet az adategyeztetés.

Az MVM Next oldalán elérhető online felületen az ügyfelek maguk is megerősíthetik személyes adataikat. További információk az mvmnext.hu/adategyeztetes weboldalon találhatók.