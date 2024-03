Befejeződött a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás rekonstrukciója. A felújítás a vármegyei TOP Plusz, a LEADER és a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi Ideiglenes Kollégium pályázatain elért sikernek köszönhetően valósulhatott meg – olvasható társoldalunkon, a baon.hu-n.

Fotó: Gulyás Sándor / baon.hu

A beruházás keretében megtörtént az épület, a kerítés teljes körű felújítása, a kiállítótermek festése, a jégverem rendbetétele. Az épület rekonstrukciós munkáival párhuzamosan a tárlatok anyagának rendszerezése is megtörtént. A hivatalos átadóünnepség keretében nyílt Felhővel a lélek rokon címmel állandó kiállítás az emlékházban.

− Petőfi páratlan szellemi örökségének megőrzésében Szalkszentmártonnak nagy szerepe van. A költő itt írta a hatvanhat, többnyire rövid, négy-nyolcsoros versből álló Felhőciklust. Ez az emlékhely, emlékkiállítás nemcsak Petőfi kultuszának, népszerűségének állít emléket, hanem az ő életformájának, a kornak a bemutatására is szolgál. A költő családjának egykori hajléka nemcsak arról híres, hogy Petőfi itt írta legtöbb versét, hanem ez a legnagyobb vidéki Petőfi múzeum, ami több egyedülálló elemmel rendelkezik. Például a tíz lábon álló kocsibeálló, a nyitott kéményű konyha, amiben még Hrúz Mária főzött, a mai napig használatban van – hangsúlyozta beszédében Gulyásné Horváth Tünde polgármester.

Fotó: Gulyás Sándor / baon.hu

A település vezetője elmondta azt is, hogy az elmúlt másfél évben közel 100 millió forintot tudott költeni az emlékházra a település önkormányzata. A rekonstrukciós munkák befejezését követően a Petőfi Irodalmi Múzeum szakértőinek segítségével az állandó kiállítás is megújulhatott.

– Az elmúlt két esztendőben nagyon sokat tudtunk tenni azért, hogy felelevenítsük Petőfi Sándor emlékét. Az emlékévekben vármegyénk 119 településének mindegyike sokat munkálkodott a költő kultuszának ápolásában. Örülök annak is, hogy Szalkszentmártonban is sikerült pénzügyi támogatással hozzájárulnunk a Petőfi Emlékkiállítás megújításához, ami a következő generációk szellemi épülését is szolgálja – hangsúlyozta beszédében Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Török László Dafti, a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola magyartanára, drámapedagógusa, valamint Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor. Közreműködött az Aprósergő Népdalkör, valamint Csurai Lea és Farkas Hanna. A diákokat Törökné Novadovszki Nelli és Török László Dafti készítette fel.

Forrás, képgaléria és videó: Gulyás Sándor / baon.hu