Mit kell működtetnünk?

– Mindenek előtt az intézményeinket. A tan- és az egészségügyi intézményeink, a sport, a kulturális életünk és a polgármesteri hivatal működtetését, a környezetünk rendben tartását. Mellette azokat a dolgokat, amitől a városunk élhetővé válik. Vannak útjaink, megvan szervezve a közlekedésünk és az idősekről való gondoskodásunk, valamint biztosítjuk a közvilágításunkat is. Önként vállalt feladatokat is teljesítettünk. A civilszervezeteink támogatását, a labor működtetését, a közigazgatási területen belüli díjtalan közlekedést, amivel a diákok és az idősebbek mellett az autóval nem rendelkezőket segítjük.

Mennyiből gazdálkodtunk?

– Több, mint négy milliárd forintból. Hitelfelvételre nem volt szükségünk az elmúlt évben.

Az egészségügyről mondjon pár szót!

– Ötéves problémánk, hogy nem tudunk gyermekorvost hozni a városunkba, pedig jól felszerelt orvosi rendelő, szolgálati lakás, telefon, gépkocsi is várja őket. A védőnői szolgálat tavaly nyárral a Tolna Vármegyéhez került, de amiben lehet, támogatjuk a munkájukat. A felnőtt ellátást négy orvos biztosítja. Létrehoztuk a laborunkat, ami nagy vihart kavart az elmúlt időszakban. Az ott képződött három millió forinthoz a közösség kasszájából ötöt teszünk hozzá, hogy a lakosságunknak ne keljen a szomszéd városokba utazni, ami az útiköltséggel és a félnapos időveszteségükkel járna. A fogorvosi ellátásunk javításra vár, de legalább a hétvégi ügyeletünk Dunaújvárosban megoldottá vált.

A hétvégi orvosi ügyelet?

– Október 1-től a mentőszolgálat működteti. Rövid idő telt el azóta, ezért még korai lenne komoly kritikákat mondani róla.

És a közbiztonság?

– Tudom, hogy sohasem lesz elég jó… Ha valakinek egy tyúkját ellopják, vagy egy kisebb inzultus éri, annak már biztosan nem megfelelő. Van egy rendőrőrsünk a városunk épületében. A még jobb működéséhez egy negyvennégy kamerából álló rendszert teszünk hozzá. Jól működő a polgárőrségünk és a gazdákkal együttműködve mezőőrségünk is. A középiskolás korosztályét is, akik még nem veszik a nyakukba a világot és itthon szeretnék jól érezni magukat. Örülünk a sportsikereknek, az NB III-as labdarúgó csapaténak és a kajak-kenusokénak, mert egy kihívást adnak a fiatalabb korosztályoknak. Annak is, ha futnak, kerékpároznak, gördeszkáznak, vagy a Duna Parton tornáznak egyet. Amit létesítmény dolgában ehhez hozzá kell tenni azt megpróbáljuk megvalósítani a számukra.

Fotó: Balogh Tamás

A munkahelyek?

– Valószínűleg ez ügyben is vannak, akik más véleményen vannak, de én úgy érzem, hogy nem panaszkodhatunk miattuk. A nagy cégektől a kisvállalkozásokig egyre több embert alkalmaznak. Persze azt is tudjuk, hogy a gazdasági élet egy nagy hullámvasút pályán teszi a dolgát. Ezért is, továbbra is évente több alkalommal szeretnénk a képviselőikkel találkozni, hogy megismerhessük a mindennapjaikat.

A fejlesztés lehetőségei?

– A turisztikai és rekreációs területen három pályázatot adtunk be. A kikötő és a horgászturizmus fejlesztésére, és az odavezető utakra. A vízi létesítményeket támogatja az Unió, ami 60 százalékot jelent. Az odavezető utakat nekünk kell megépíteni. A fürdő és a kemping fejlesztésére beadott, tartalék listára került és a forrásra vár.

A szociális ágazatban benyújtott pályázatok?

– Gyermekjólét és idősgondozás tekintetében, a gyermekvédelmi és idősgondozási létesítményé 100 százalékos támogatással nyert, tehát megvalósulhat. Tervezés és közbeszerzés alatt van. A vállalkozásokat segítő pályázatban a Hunyadi parkban víz, csatorna és útfelújításra. Élhetőség szempontjából a Várdomb utcában a faltól- falig történő útfelújításra, benne víz, szennyvíz, elektromos és telekommunikációs hálózat építés. Engedélyes tervünk van rá, ami forrásra vár. A Kanacsi út felújítására is nyertünk egy 300 milliósat.

A tavalyi évben elvégzett beruházások Közlekedési csomópontok átalakítása

Saját erőből készült el az Aldi környéki és a Fehérvári–Derecskei utcai kereszteződés.

A belvárosi forgalmi és parkolási helyzet javításáért

Befejezés előtt áll a Tavasz utcai parkoló és a hozzá vezető utak. További kialakításra kerül sor a Mészáros utcában. a piacnál a Vak Bottyán téren.

Az energetika?

– Megpróbáltuk optimalizálni az intézményeink energia felhasználását. A gázt helyett a kis naperőműveink által termelt villanyárammal működtetett hőszivattyúkkal oldottuk meg a fűtésüket. Bekapcsolódtunk a tanintézeteink korszerűsítésébe az önkormányzat magára vállalta a Templom utca 4 alatt a szakiskola energetikai felújítását. Ők pedig egy ötven milliós teljes energetikai fejlesztést hajtott végre és létrehoztak egy modern tankonyhát a szakács, cukrász és pék tanulóik részére.

A civil szervezetekről is essen szó

– A munkánk során rendszeresen támaszkodtunk rájuk, köszönjük az együttműködésüket. Tudjuk, hogy milyen sok gyermek nem jut el nyaralni, de nálunk a nyári táborok sora várta őket ellátással és megfelelő programokkal.

Komplett szociális ellátó rendszerünk van.

– A lehetőségeinkhez képest gondoskodunk az elesettekről és rászorulókról. Másrészt létrehoztuk a Babaköszöntő programunkat, amivel minden újszülött családját egy ajándékutalvánnyal szeretnénk segíteni. A nálunk letelepedni szándékozókat pedig egy egymillió forintos már szinte jelképes támogatással fogadjuk. A vidéken felsőoktatási intézményekben tanulók részére, amennyiben megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer feltételeinek, azoknak az önrészét befizetjük. Véthettünk hibákat is, de amikor a tudomásunkra jutott azonnal igyekeztünk helyrehozni a tévedésünket. 8.400 ember egyhangú megelégedésére nehéz döntéseket hozni. A képviselőtársaimmal mindig a nagy közösség érdekeit tartottuk a szemünk előtt. Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármit is tett a városunkért az elmúlt év során.