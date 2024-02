A beöltözött tanulók a hagyományokhoz híven jelmezversenyen kreatív kosztümjeiket is megmutathatták, valamint számos játékkal, és vetélkedővel is készültek a kisdiákok szórakoztatása céljából. A kínálatból a tombola és a zsákbamacska sem maradhatott ki, a szervezők pedig a megéhezett jelmezesekre is gondoltak, az osztálybüfében ugyanis minden fiatal kedvére válogathatott a finomságok és a frissítők között.