A Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola végzős festő tanulói a Kemi-ker Kft. meghívásának köszönhetően újabb workshopon vehettek részt január 26-án – számolt be róla az iskola közösségi oldalán. Mint írták, a szakmai nap témája a szórás- és csiszolástechnika volt. Az eseményen különböző cégek szakemberei az elméleti oktatást követően gyakorlati bemutatókkal is bővítették a diákok szakmai tudását. Bemutatták a fa- és fémfelületek gépi csiszolását és a gépi felületkezelést is, mindezt többfajta festőberendezéssel, a különböző gépeket pedig a tanulók ki is próbálhatták.