Dr. Balázs László, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási rektorhelyettese nyitotta meg az eseményt köszöntő beszédével. A többi között bemutatta az egyetemet és az elmúlt időszak fontos fejlesztéseit. Őt követte az előadói pulpituson Czakó Károly, az egyetem beiskolázási kampánycsapatának munkatársa, majd Bodahelyi Réka a hallgatói önkormányzat ügyvivő elnöke. Részletesen beszéltek az egyes szakokról, lehetőségekről és a hallgatói önkormányzat alapvető tevékenységeiről, az ösztöndíj rendszerről és az egyetemi életről is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A megnyitó után képzési területenként csoportosultak a leendő diákok és az érdeklődök. Ennek köszönhetően szűkebb körben, kötetlenebb hangvételű tájékoztatókon gazdagodhattak bővebb információval a szakokról amelyek a legjobban felkeltették az érdeklődésüket. Bemutatkoztak a mérnöki, a média, a gazdasági, informatikai és tanári képzési területek is. A képzési központok vezetői mellett az egyetemi nyílt nap résztvevőinek lehetőségük volt a szakokon jelenleg tanulókat is meghallgatni, hogy ők miért választották a Dunaújvárosi Egyetemet és az adott területet. A hallgatók elmondása alapján a legtöbb diák számára általában nagy nehézséget jelent, hogy az érettségi környékén még nem tudja, hogy milyen képzési terület érdekli pontosan. Azonban az egyetem erre a természetes életkori sajátosságra is fel van készülve és bőven kínál megoldásokat. Több hallgató is kiemelte a gyakorlat orientált szakok előnyeit, és hangsúlyozták az egyetem családias közegét is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az eseményt workshop-okkal színesítették, valamint az egyetem területét megismerni célzó campus túrával zárták.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az egyetem nyílt napján résztvevők olyan első kézből és saját tapasztalatok alapján megfogalmazott meggyőző információkkal és benyomásokkal térhettek haza, amelyek biztosan segítségül szolgálnak majd a felvételi lapok kitöltéséhez és ahhoz is, hogy a Dunaújvárosi Egyetemre jelentkezzenek.