Egy igen nemes összefogásra láthattunk példát ismét, amely az elmúlt egy hónap során valósult meg, és pénteken, január 12-én teljesedhetett be az adomány átadásával.

Kovács Zoltán és dr. Molnár Krisztián a pénteki átadáson

Fotó: SK

A jótékonysági akcióról még decemberben tartottak sajtótájékoztatót a Megyeházán. Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke akkor vázolta, hogy Tüke László, a pusztaszabolcsi Fidesz csoport elnöke és dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője felkereste őt, mert szerettek volna valamilyen hathatós segítséget nyújtani az ugyancsak pusztaszabolcsi polgár, Bicskei Kornél gyógykezeléséhez. Kornél számos betegséggel küzdött és küzd a mai napig is: több éve kialakult csípőproblémája miatt jelenleg csak mankóval tud járni, és ahhoz, hogy ismét önállóan tudjon járni, csípőműtétre van szüksége. Nem lesz egyszerű a beavatkozás az egyéb egészségügyi problémák miatt, például a hemofíliája is összetetté teszi majd a műtétet (vérzékenysége amiatt alakult ki, mert a 80-as években fertőzött vért kapott). Maga a műtét tb-finanszírozott, ám az azt követő gyógykezelés és rehabilitációs költségek fedezésére mintegy 2,5 millió forintra lenne szüksége, amelyet önerőből nem tud előteremteni. Mivel Kornél a Ferencvárosi Torna Club nagy szurkolója, ebből jött az ötlet, hogy esetleg egy relikvia felajánlásával, majd az annak árverésből származó bevétellel sikerülne támogatást gyűjteni a költségek biztosítására. Dr. Molnár Krisztián felkereste Kubatov Gábort, a klub elnökét, aki azonnal az ügy mellé állt, s egy, a Fradi labdarúgói által dedikált meccslabdát ajánlott fel a licitálása.

Az adománygyűjtő akció pedig a december 18-i sajtótájékoztató napján indult el: a vármegyei elnök közösségi oldalán lehetett ajánlatokat tenni a labdára, mintegy két héten keresztül. Január 2-án zárult a licit, és a legnagyobb ajánlatot, 500 ezer forintot a dunaújvárosi ST Solar Kft. adta.

Dr. Mészáros Lajos mellett Bicskei Kornél, előttük az asztalon pedig a Fradi labdarúgói által dedikált labda

Fotó: SK

Az adomány és a relikvia átadóját január 12-én tartották a megyeházán. Dr. Molnár Krisztián és dr. Mészáros Lajos köszönettel szólt a cég vezetésének a támogatásért, valamint azt is elmondták, hogy a nemes ügy érdekében érkezett egy másik nagy összegű felajánlás is, azonban a felajánló kérésére több részletet nem osztanak meg. Tüke László szintén köszönettel szólt mindazoknak, akik részt vettek a jótékonysági árverés megvalósításában, s ajánlatot tettek az ügy érdekében. Bicskei Kornél elmondta, nagyon jóleső érzés, hogy ilyen nehéz helyzetben is segítségére voltak, s hálás szívvel köszöni a támogatást.

Bicskei Kornél (b) hálás köszönettel nyújtotta át a dedikált meccslabdát Kovács Zoltánnak, az ST Solár Kft. ügyvezetőjének

Fotó: SK

Kovács Zoltán, az ST Solar Kft. ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a vármegyei elnök közösségi oldalán értesültek erről a jótékonysági akcióról. A napelemes rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó cégük számára fontos a környezettudatosság, de jelentős szerepet tölt be vállalati filozófiájukban a társadalmi felelősségvállalás is. Több adománygyűjtésben is részt vettek már, rendezvényeket is támogattak. A labdarúgást egyébként is szeretik, így az árverésen elnyert dedikált labdát a városunk északi iparterületén kialakított új, központi bázisuk irodájába teszik ki. Timár Milán, az ST Solar értékesítési igazgatója hozzátette, ritka az ilyen széleskörű összefogás, amely jelen esetben Pusztaszabolcsról indult, s Székesfehérváron, Budapesten át Dunaújvárosban zárulhatott. Örömét fejezte ki, hogy részesei lehettek ennek az összefogásnak, és hogy hozzájárulhattak Kornél gyógykezeléséhez.

A sajtótájékoztatón kérdésünkre elmondták, Kornél műtétjének pontos idejét még nem lehet tudni, ugyanis több elő-vizsgálat vár még rá a műtét összetettsége miatt, de reményeik szerint februárban megvalósulhat a beavatkozás.