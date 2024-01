Mint azt Mohainé Csupity Zsófia, a Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, január 6-án (ez a Szenteste napja) szigorú böjtöt tartanak. Szinte csak olajos kenyeret esznek reggelire, s szorgoskodnak a karácsony előkészületén. Szokás, hogy aznap elmennek a hívők a templomba: ott például szalmát szórnak szét, emlékezve a betlehemi istállóra. Az is fontos jelkép, hogy tölgyfaágat égetnek: ilyen melegséggel a szívekben várják Jézus születését. Mindig visznek a templomba szerb nemzeti színű szalaggal átkötött pici tölgyfagallyakat is, amelyet kiosztanak a résztvevőknek. Bár nem túl nagy, körülbelül tizenöt főt számlál a rácalmási ortodox hívők közössége, de az ilyen különleges alkalmakra sokkal többen összegyűlnek, érkeznek a szomszédos településekről is, mert szeretik ezeket a régi szertartásokat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Szentestére böjtös ételekkel készülnek a házaknál, ilyen a böjtös bableves, a diós és a mákos guba, valamint különféle magvakat, diót, mogyorót és aszalt gyümölcsöt tesznek az asztalra. No és persze kalácsokat sütnek: egyet az egészségért, míg egy másikat a Holdért. Az egészségkalácson annyi bevágást ejtenek, ahány tagja van a családnak. Kést nem használhatnak, mindenki csak tör a kalácsból magának. A böjtös kalácstésztából rudakat is sütnek. Mohainé Csupity Zsófia azt is megosztotta velünk, hogy a vacsoránál köszöntőt mondanak szerb nyelven, körbejárják az asztalt, miközben Jézus születéséről szóló dalokat énekelnek, s közben füstölőket is használnak. Van egy olyan figurális kalács is, benne egy szál gyertyával, amelyet egy kereszt forma oszt négy felé, jelképezve a négy égtájat: ezeket a házaknál termesztett növények vagy éppen állatok figurájával díszítenek. Minden étkezéskor meggyújtják rajta a gyertyát, ha pedig végeztek, eloltják.

Az ortodox karácsony három napig tart. A Szentestét követő napon általában vendégfogadások vannak, és ekkortól már húsos ételeket is készítenek. Van egy másik speciális ételük, az úgynevezett csésznica, amelyet rétestésztából sütnek és dióval töltenek meg. Egyes sütikbe pénzt rejtenek el, és úgy tartják, hogy aki feltöri és megtalálja, annak szerencséje lesz.