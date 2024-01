Még 2008-ban szerveződött a csapat, amelynek tagjait Terekiné Rendes Éva fogja össze. Minden szombaton 10 és 12 óra között fix programjuk van: ekkor indulnak egy kellemes barangolásra a környéken. Nem teljesítménytúráról van, szigorúan csak olyan tempóban és akkora távon, amely jólesik a szervezetük számára. Az egészséget szolgáló mozgás mellett azért is jelentősek ezek a találkozók, mert közösséget formál, s mint azt Terekiné Rendes Éva hangsúlyozta, itt figyelnek egymásra, beszélgetnek, megosztják egymással élményeiket. Jó hangulatban telnek a túrák, és természetesen szeretettel fogadják az új tagokat is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Idén immáron a tizenhatodik közös évüket nyitották meg, amelyet mi mással is ünnepelhettek volna meg, mint egy gyalogos túrával. Szombaton délelőtt 10 órakor indult a mintegy húsz főt számláló csapat, a végállomás pedig a József Attila utcában volt, ahol forralt borral, forró teával koccintottak az új esztendőre. Mindenki készült valami finomsággal is, így a jóleső séta után hamar pótolhatták is az energiát. "Ez a csapat attól csapat, hogy együtt csapat"- szólt egyikük az évnyitón, és ebben a mondatban bizony benne van az összetartás lényege. Közösségi tevékenységük elismeréseként 2023-ban elnyerték a Fejér Vármegyei Szabadidősportjáért kupát. Ezt egyfajta vándorkupaként őriznek a tagok, amelyet a nyitótalálkozón Dudás Györgyre bízott a csapat. Terekiné Rendes Éva elmondta, idén szeretnének pályázat útján támogatást nyerni, amelyet szabadidős programokra, buszbérlésre, illetve ottalvós túrákra fordítanának.