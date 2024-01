Máv közlemény 2 órája

Duplájára emelkedett a vasúti átjárós balesetek száma

A MÁV hálózatán januárban eddig kétszer annyi baleset történt vasúti átjárókban, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az év első hónapjában eddig történt hét baleset könnyű sérülésekkel járt, az ok pedig jellemzően újra a figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok megszegése volt. A MÁV idén is folytatja vasútbiztonsági kampányát, és körültekintő közlekedésre kéri a járművezetőket, kerékpárosokat és gyalogosokat. A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása!

Illusztráció Fotó: Knap Zoltán

Tavaly a MÁV hálózatán a vasúti átjárókban történt balesetek száma jelentősen csökkent a 2022. évihez képest. 2023-ban a KRESZ megszegése vagy a közlekedők figyelmetlensége miatt 61 baleset történt vasúti átjáróban, amely a megelőző év adataival összehasonlítva egyharmadával kevesebb. A balesetek közül nyolc volt halálos, kilenc áldozattal, és hat baleset végződött súlyos sérüléssel, 17 sérülttel. Tizenkét balesetben 13-an sérültek meg könnyebben, és 35 baleset végződött anyagi kárral. Bár egyetlen baleset is sok, az esetek és a balesetek során elhunytak száma is jelentősen csökkent a tavalyi évben, amely a MÁV 2022 áprilisában elindított vasútbiztonsági kampányának sikerét igazolja. A balesetek száma idén emelkedésnek indult, ezért a vasúttársaság ismét felhívja a figyelmet a körültekintő közlekedés és a KRESZ-szabályok betartásának fontosságára. Az év első hónapjában a KRESZ-szabályok megszegése miatt történt balesetek során személygépkocsival, kisteherautóval és mezőgazdasági járművel is ütközött a vonat. A januárban bekövetkezett baleseteket újra a járművezetők figyelmetlensége, és egy esetben a vasúti átjáróban rekedt műszaki hibás jármű okozta. Ilyen esetben azonnal el kell hagyni a járművet, és a 112-es segélyhívón jelezni kell a veszélyhelyzetet. A vasúti átjárós balesetek számának visszaszorítása valamennyiünk közös ügye, ezért a MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást! Az elmúlt 15 évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúton közlekedő figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta. A MÁV hálózatán a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek. A MÁV 2022 áprilisában Érj haza biztonságban! címmel indította el országos balesetmegelőző kampányát, amely a lakosság általános edukálását, a problémára való rávilágítást tűzte ki célul, elsősorban a figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében. A témában a vasúttársaság évente minimum 100 szóvivői interjút ad, és a sajtón, közösségi médián keresztül is igyekszik minél szélesebb körben tájékoztatni a járművezetőket. A MÁV a vasútbiztonsági kampány tavaly áprilisi kezdete óta működteti a www.mav.hu/erjhaza oldalt. Az oldalon elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat mutatnak meg. A vasúti átjárós balesetek rendkívül magas száma miatt 2022. május 3-án a mozdonyvezetők nyílt levélben fordultak a közúti közlekedőkhöz.

