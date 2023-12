Így kezdődött

Váradi Adél Ercsiben él családjával. Néhány hónapos kora óta szüleivel rendszeresen jár fejlesztésekre hipotónia miatt. Sajnos eddig még nem tanult meg járni, de még mászni sem önállóan. Idén szeptemberben, Adél második születésnapja után pár nappal, egy genetikai vizsgálat alapján kapta meg a család a diagnózist, amelyben ez állt: SMA II. típus, amely egy ritka genetikai betegség.

Jó hír azonban, hogy október végén a kislány megkapta a szükséges, több száz millió forintos génterápiát. Szerencsére ma már ez a kezelés az állam által támogatott. Azonban a gyógykezelést követően nagyon intenzív és sokrétű fejlesztésre, terápiára van szüksége a kicsi lánynak, hogy állapota ne csak stagnáljon, hanem amennyire lehet, javuljon is. Emellett különböző speciális segédeszközöket kell beszereznie a családnak a mindennapokhoz és a fejlődéshez. Mivel mindez jelentős kiadássokkal jár, ezért Ercsi kötődésű zenekarok, zenészek – köztük Adél nagypapája – közreműködésével jótékonysági estet szerveztek december elsején a nehéz helyzetbe került család megsegítésére és az est teljes bevételét Adél gyógyulásáért ajánlották fel.

Váradi Adél Ercsiben él családjával. A kislány második születésnapja után pár nappal, kapta meg a család a diagnózist, amelyben ez állt: SMA II. típus, amely egy ritka genetikai betegség.

Nagyon hálásak

A család a közösségi médián keresztül elmondta:

– Adél egy nagyon okos, élet vidám kicsi lány, akiben hatalmas erő és kitartás van, fiatal kora ellenére is, ezért mi hiszünk abban, hogy sok munkával, és terápiával a jövőben láthatjuk őt kezén fogva sétálni a nővérével. Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik valamilyen formában, segítenek abban, hogy Adélnak sikerüljön a legjobb körülményeket megteremteni ahhoz, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Már azért is hálásak vagyunk, ha valaki csak egy percre is, gondol Adélra.

A család közleményében hangsúlyozta: "Már azért is hálásak vagyunk, ha valaki csak egy percre is, gondol Adélra."

Szerveződött a közösség

Gólics Ildikó, Ercsi alpolgármestere, az est fővédnöke a következőket osztotta meg a jótékonysági eseménnyel kapcsolatban.

– Ahogy eljutott hozzám Adél története, nem is volt kérdés számomra, hogy megszervezzem a december 1-i jótékonysági rendezvényt, amelyhez dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője is jó szívvel csatlakozott fővédnökként. Édesanyaként tudom, hogy a legnagyobb fájdalom az, ha a gyermekünkkel történik valami. Folyamatosan aggódunk, hogy minden rendben legyen a kis életükben. Esetünkben a család egészen speciális, hiszen Adélnak egy ritka betegséggel kell szembenéznie, és megküzdenie a mindennapokban. Elképzelni sem tudom, hogy mekkora plusz terhet ró ez rájuk érzelmileg és anyagilag egyaránt. Az érzelmi terhek viselésében "csupán" beszélgetéssel, biztató szavakkal tudunk segíteni, viszont a megnövekedett költségek enyhítésére egy egész közösség szerveződött, Ercsi közössége, azaz a mi közösségünk- fejtette ki az alpolgármester asszony, majd így folytatta: a december 1-i jótékonysági esten Ercsi kötődésű zenekarok, zenészek léptek fel. Az első hívó szóra örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és annak teljes bevételét Adél gyógyulásáért ajánlották fel: Pink Pill Band, ELEVE LIVE (ex George & Friends), ONIX & Bíbor, valamint a Bananas zenekar. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a támogatásért a fellépő zenekaroknak, Ercsi közösségének, dr. Mészáros Lajos képviselő úrnak, Baczakó Andrea és Papp György képviselő társaimnak és mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy a rendezvény megvalósulhasson. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan tartozunk ehhez a jó célért szerveződött csapathoz, nagyon örülök és büszke vagyok, hogy ilyen közösséghez tartozom- hangsúlyozta Gólics Ildikó.

A jótékonysági rendezvényen dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy Adél betegsége szerencsére ma már gyógyítható. Így a génterápiás kezelés után, után a rehabilitációt követően a teljes gyógyulást lehet remélni, azonban addig még hosszú az út.

Az adományok

A belépőjegyekből és az adományládákban összegyűlt adomány egy részét a rendezvényén, egy másik részét a város második adventi eseményén adták át. De az öt zenekar részvételével megrendezett jótékonysági koncert bevételén kívül egyéb lehetőségek is voltak Adél gyógyulásához hozzájárulni. Hosszú Péternek köszönhetően két különleges, dedikált futballmezre is lehetett licitálni. Az egyik Nagy Zsolt válogatott focistáé, amit a nemzeti válogatott minden játékosa aláírt. A másik a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominik dedikált Liverpool-i meze. A licit december 8-án zárult, amelyből a befolyt adományt szintén az adventi ünnepségen adták át Adél édesanyjának.

Szívet melengető, hogy a szomszéd település kisdiákjai is csatlakoztak a jótékony kezdeményezéshez, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola adventi koncertjén is gyűjtöttek felajánlásokat Adél számára.



Hosszú Péternek köszönhetően két különleges, dedikált futballmezre is lehetett licitálni.

A közösség ereje

Gólics Ildikó alpolgármester a témához hozzáfűzte:

– Adél és családja városunk megbecsült lakosai, akikért egy emberként tudott össze fogni az ercsiek lokálpatrióta csapata. A támogatók mindegyike a közösség felelős tagjaként viselkedett, részt vállalt és osztozott egyik tagjának a terheiben. A példa nélküli összefogással megmutatta az ercsi közösség az erejét. Egyértelművé tettük, hogy amikor teljesen más irányba megy a világ, mi akkor is a hiteles ügy mellé állunk, összefogunk. Mert az ercsiekre lehet számítani, a közösség felelősen viselkedik, ha kell segít, és nem engedi el a bajban jutott tagjai kezét. Erre igazán büszkék lehetünk!- mondta el az alpolgármester asszony.

Az adományok egy részét a város második adventi eseményén adták át Adél édesanyjának.