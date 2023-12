A már megszokottak szerint a Szalki-szigeti kempingben tartják az eseményt, 13 és 16 óra között. Ezúttal is a helyi és környékbeli őstermelők, kézművesek érkeznek majd portékáikkal, a hagyományos, minőségi felhozatallal. Olyan szezonális, adventi termékek is szerepelnek a kínálatban, mint például mézeskalács, karácsonyi dekorációk, díszek. Pálfalvi János egy húszperces dalos műsorral lepi meg a vásározókat. Ezen kívül a városban köröző kisvonat a kempinget is célba veszi, így a családok akár ezzel a járművel is lejuthatnak a szigetre 12 és 16 óra között.